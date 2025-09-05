Nagelsmann dọa gạt bỏ hàng loạt ngôi sao tuyển Đức

SlovakiaSau trận thua sốc Slovakia 0-2 ở vòng loại World Cup 2026, HLV Julian Nagelsmann chỉ trích các cầu thủ, cho rằng vấn đề không nằm ở chất lượng mà là thái độ và cảm xúc trên sân.

"Tôi không muốn nghe đến từ chất lượng nữa, điều quan trọng là cảm xúc", Nagelsmann nói sau trận đấu tại sân Quốc gia của Slovakia ngày 4/9. "Ngoài 2,3 cầu thủ chấn thương, chúng tôi đã chọn ra những cầu thủ giỏi nhất, nhưng có lẽ cần dùng những người ít tên tuổi hơn nếu họ sẵn sàng cống hiến hết mình. Khi đó, kết quả có thể đã khác".

Julian Nagelsmann phản ứng trong trận Đức thua Slovakia 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tại Bratislava, Slovakia ngày 4/9/2025. Ảnh: DPA

Trận này, Nagelsmann xếp hàng loạt ngôi sao đá chính, gồm tân binh 105 triệu USD của Newcastle Nick Woltemade, tiền vệ vừa cập bến Liverpool với tổng phí 170 triệu USD Florian Wirtz, các cầu thủ của Bayern là Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jonathan Tah hay trung vệ Real Madrid Antonio Rudiger.

Nhưng, họ chơi thiếu hiệu quả, và nhận thất bại 0-2. Đây là trận thua đầu tiên của Đức trên sân khách ở vòng loại World Cup, sau chuỗi 52 trận bất bại.

Họ còn chịu kỷ lục buồn với chuỗi ba thất bại liên tiếp ở các giải chính thức - điều chưa từng xảy ra trong 117 năm. Trước đó, trong dịp FIFA Days hồi tháng 6, Đức thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết rồi thua Pháp 0-2 ở trận tranh giải Ba Nations League.

Nagelsmann cho rằng các cầu thủ Đức đáng ra phải nhập cuộc như chơi một trận bán kết Champions League, thay vì thi đấu với "phanh tay kéo lên". Ông nhấn mạnh thất bại này là lời cảnh tỉnh rằng nếu thiếu tinh thần chiến đấu, đội bóng có thể khép lại giấc mơ World Cup ngay từ đầu. "Tại sao ở Cup Quốc gia, một CLB hạng Ba như Wehen Wiesbaden có thể gỡ hòa 2-2 trước Bayern? Không phải vì chất lượng cầu thủ, mà bởi sự quyết liệt và cảm xúc", HLV 38 tuổi lấy dẫn chứng.

Joshua Kimmich (trái) đi bóng trước sự truy cản của Milan Skriniar. Ảnh: DFB

Các tuyển thủ Đức cũng thừa nhận thi đấu dưới sức. "Bắt đầu trận đấu đã tệ, mọi yếu tố quan trọng đều thiếu", thủ quân Joshua Kimmich bày tỏ. "Đây không phải chuyện hệ thống hay chiến thuật, mà là vấn đề thái độ. Nếu cứ chơi như hôm nay, sẽ chẳng có vé dự World Cup nào".

Thủ môn Oliver Baumann cho rằng Đức thua thiệt về mặt tranh chấp, thi đấu thiếu sự chắc chắn, gắn kết và phung phí cơ hội. Trung vệ Jonathan Tah thì thừa nhận đội nhà thiếu sự kiểm soát, cả khi có và không có bóng, và đáng nhận thất bại. "Đây là màn trình diễn kém xa kỳ vọng. Chúng tôi phải nghiêm túc nhìn lại và làm tốt hơn ở trận tới", anh nói.

Ở trận còn lại của bảng A, Bắc Ireland thắng 3-1 trên sân của Luxembourg.

Ở lượt tiếp theo ngày 7/9, Đức trở về sân nhà gặp Bắc Ireland, còn Slovakia đấu Luxembourg.

Hồng Duy tổng hợp