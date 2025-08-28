Kane giải cứu Bayern

ĐứcTiền đạo Harry Kane ghi bàn ở phút bù thứ tư, giúp Bayern hạ CLB hạng Ba Wehen Wiesbaden 3-2 tại vòng một Cup Đức.

Tại BRITA-Arena hôm 27/8, HLV Vincent Kompany sử dụng đội hình gần như mạnh nhất, với các trụ cột Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich hay Luis Diaz đều đá chính.

Harry Kane mừng bàn phạt đền mở tỷ số, trong trận Bayern thắng Wehen Wiesbaden 3-2 tại vòng một Cup Đức trên sân BRITA, Đức ngày 27/8/2025. Ảnh: FC Bayern

Bayern áp đảo, dẫn 2-0 sau 60 phút và tưởng như sẽ thắng đậm. Phút 15, Kane đá phạt đền mở tỷ số, ghi bàn thứ 90 trong lần ra sân thứ 99 cho Bayern. Tiền đạo người Anh thực hiện thành công cả 22 quả penalty trong màu áo "Hùm xám".

Phút 51, Michael Olise sút chân trái một chạm về góc gần, nâng tỷ số lên 2-0. Tiền vệ chạy cánh người Anh "mở tài khoản" ở lần thứ ba ra sân tại Cup Đức.

Nhưng bất ngờ tới ở phút 64 và 70. Tiền đạo Fatih Kaya liên tiếp ghi bàn, giúp Wehen Wiesbaden gỡ hòa và làm bùng nổ cầu trường BRITA-Arena.

Niềm vui này kéo dài đến phút bù thứ tư, khi Josip Stanisic tạt từ cánh trái vào vòng cấm để Kane không chiến dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở.

"Quả là trận đấu điên rồ", tiền đạo 32 tuổi nói sau trận. "May mắn thay, chúng tôi ghi bàn vào phút cuối. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là điều quan trọng nhất, nhưng còn nhiều điều cần cải thiện".

Harry Kane bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2. Ảnh: FC Bayern

HLV Vincent Kompany thừa nhận các học trò chơi chưa hoàn hảo nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng đi tiếp. Tiền vệ Joshua Kimmich cho rằng Bayern lẽ ra phải sớm kết liễu trận đấu nhưng hài lòng khi toàn đội không mất bình tĩnh ở những phút cuối.

Phía đối diện, HLV Nils Doring và các cầu thủ Wehen Wiesbaden bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ cách tấm vé đi tiếp một phút, nhưng vẫn tự hào vì đã gây ra nhiều khó khăn cho đương kim vô địch Bundesliga.

Ngày 30/7, Bayern làm khách của Augsburg ở vòng hai Bundesliga.

Hồng Duy