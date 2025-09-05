Đức thua sốc trận ra quân vòng loại World Cup 2026

SlovakiaTuyển Đức thua chủ nhà Slovakia 0-2 ở lượt đầu bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đức đang đứng thứ 9, còn Slovakia đứng thứ 52 bảng xếp hạng FIFA. Nhưng sự chênh lệch đó không được thể hiện trên sân Tehelne pole hôm 4/9. Slovakia kiểm soát bóng 30%, dứt điểm 8 lần với 5 cú trúng đích - so với 14 và 4 của Đức.

Florian Wirtz thất vọng trong trận Đức thua Slovakia 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tại Bratislava, Slovakia ngày 4/9/2025. Ảnh: AP

Thủ thành Martin Dubravka thăng hoa, từ chối nhiều cơ hội của Florian Wirtz hay Leon Goretzka. Hàng công Slovakia cũng thể hiện sự sắc bén, khi David Hancko mở tỷ số ở phút 42, trước khi David Strelec ấn định kết quả 2-0 trong hiệp hai.

Đức nhận thất bại đầu tiên trên sân khách ở vòng loại World Cup, sau chuỗi 52 trận bất bại. Họ còn lập kỷ lục buồn với chuỗi ba thất bại liên tiếp ở các giải chính thức - điều chưa từng xảy ra trong 117 năm lịch sử. Trong dịp FIFA Days hồi tháng 6, thầy trò Julian Nagelsmann thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết rồi thua Pháp 0-2 ở trận tranh hạng Ba UEFA Nations League.

Ở trận còn lại của bảng A, Bắc Ireland thắng 3-1 trên sân của Luxembourg. Với những kết quả này, Bắc Ireland và Slovakia cùng có ba điểm, còn Đức và Luxembourg chưa giành điểm nào. Ở lượt tiếp theo ngày 7/9, Đức trở về sân nhà gặp Bắc Ireland, còn Slovakia đấu Luxembourg.

Lamine Yamal (trái) chia vui cùng Mikel Merino trong trận Tây Ban Nha thắng Bulgaria 3-0 tại Sofia, Bulgaria ngày 4/9. Ảnh: AP

Ở bảng E, Tây Ban Nha thi đấu tưng bừng và thắng Bulgaria 3-0 nhờ công Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella và Mikel Merino. Dưới thời Luis de la Fuente, Tây Ban Nha bất bại 21 trận gần nhất (thắng 16, hòa 5), vượt qua chuỗi 20 trận của Julen Lopetegui trong năm 2018 (thắng 14, hòa 6). Đây là thành tích tốt nhất của đội kể từ chuỗi 26 trận bất bại dưới thời Vicente del Bosque từ năm 2011 đến 2013 (thắng 20, hòa 6).

Trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 3-2 trên sân Georgia. Vòng tiếp theo ngày Tây Ban Nha làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Georgia gặp Bulgaria.

Kevin de Bruyne ăn mùng cùng các đồng đội trong trận Bỉ thắng Liechtenstein 6-0 tại Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein ngày 4/9. Ảnh: Reuters

Tại bảng J, Bỉ đè bẹp chủ nhà Liechtenstein 6-0 nhờ công Maxim De Cuyper, Arthur Theate, Kevin De Bruyne Malick Martin Fofana cùng cú đúp của Youri Tielemans. Bảng J có năm đội, với Bỉ đang xếp thứ ba với 7 điểm, sau Bắc Macedonia (8 điểm) và Xứ Wales (10 điểm).

Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu được chia làm hai giai đoạn. Ở vòng bảng, 55 đội tuyển được chia thành 12 bảng, trong đó sáu bảng bốn đội và sáu bảng năm đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về. Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Sau đó, 16 đội tiếp tục tranh vé ở vòng play-off. Thành phần gồm 12 đội nhì bảng và bốn đội có thành tích tốt tại Nations League nhưng không nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng đấu vòng loại.

Vòng play-off chia thành bốn nhánh. Mỗi nhánh gồm hai trận: bán kết và chung kết, đều diễn ra một lượt. Ở bán kết, đội hạt giống được đá sân nhà, còn sân chung kết được xác định qua bốc thăm. Bốn đội thắng ở bốn nhánh sẽ đoạt vé dự World Cup, nâng tổng số đại diện châu Âu lên 16 đội.

Hồng Duy