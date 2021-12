Mỹ viện trợ thế giới thêm 580 triệu USD chống Covid-19

Mỹ tuyên bố viện trợ thêm 580 triệu USD cho các tổ chức quốc tế để phòng chống Covid-19, giữa những lo ngại về biến chủng Omicron.

"Sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron càng cho thấy tất cả chúng ta phải tiếp tục đẩy nhanh nỗ lực để chấm dứt đại dịch này, đồng thời chứng minh không ai được an toàn cho tới khi tất cả chúng ta an toàn. Thế giới đang ở thời điểm quan trọng trong phản ứng toàn cầu với loại virus này", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong tuyên bố hôm nay về khoản viện trợ mới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại đại sứ quán Mỹ ở Jakarta, Indonesia, hôm 14/12. Ảnh: Reuters.

Blinken cũng dự kiến tổ chức họp với những người đồng cấp từ các nước khác vào tối 21/12 nhằm điều phối phản ứng quốc tế trước Omicron, biến chủng đang chiếm ưu thế tại Mỹ. "Tôi kêu gọi những người đồng cấp thực hiện và củng cố các cam kết của họ trong cuộc chiến chống đại dịch. Chúng ta phải phối hợp và hành động khẩn trương", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 580 triệu USD viện trợ bổ sung được chuyển cho 7 cơ quan đa phương, nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ thế giới chống dịch lên 19,6 tỷ USD. Blinken cho rằng ngoài 330 triệu liều vaccine Mỹ đã cung cấp cho thế giới, khoản viện trợ thêm này "là sự đóng góp quan trọng để đưa vaccine vào chiến dịch tiêm chủng, tăng cường năng lực y tế công cộng, giúp đỡ những cộng đồng có nhu cầu và mang đến sự hỗ trợ khẩn cấp, cứu sống nhiều người".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận được 280 triệu USD từ khoản viện trợ bổ sung, trong khi 170 triệu USD dành cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nhằm hỗ trợ nỗ lực tiêm chủng cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương.



Quyết định bổ sung viện trợ của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh WHO nhận định Omicron đang lan truyền rất nhanh, có khả năng lây nhiễm cho người đã tiêm vaccine hoặc từng mắc Covid-19, cảnh báo biến chủng này "lây nhanh hơn đáng kể so với Delta".

Theo thông báo hôm 20/12 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Omicron hiện là biến chủng trội tại nước này, chiếm hơn 73% số ca nhiễm mới được phát hiện từ ngày 12-18/12. Tại các bang Oregon, Washington và Idaho, con số này lên tới 96,3%.

Ánh Ngọc (Theo AFP)