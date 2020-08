Mỹ thử tên lửa răn đe Nga

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Minuteman III mang 3 phương tiện hồi quyển, dường như nhằm phô diễn khả năng răn đe với Nga.

"Lực lượng hiệp đồng từ Bộ chỉ huy Tấn công Toàn cầu thuộc không quân Mỹ và hải quân phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III phi vũ trang, mang theo ba phương tiện hồi quyển từ căn cứ Vandenberg ở bang California sáng 4/8", Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ hôm qua ra thông cáo cho biết.

Lầu Năm Góc khẳng định đợt thử nghiệm chứng tỏ năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ, nhấn mạnh nó được lên kế hoạch từ trước nhiều tháng và "không liên quan đến những sự kiện trên thế giới hoặc căng thẳng khu vực".

Tên lửa Minuteman III rời giếng phóng hôm 4/8. Ảnh: USAF.

Lệnh khai hỏa được phát từ máy bay "Ngày tận thế" E-6B của hải quân Mỹ thông qua Hệ thống Kiểm soát Phóng Trên không (ALCS). Ba phương tiện hồi quyển mô phỏng đầu đạn bay được hơn 6.700 km và lao xuống mục tiêu ở quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương.

"Tên lửa Minuteman III ra đời cách đây 50 năm, những vụ thử nghiệm sẽ bảo đảm độ tin cậy của chúng cho tới thập niên 2030, khi hệ thống Răn đe Chiến lược Trên mặt đất (GBSD) đạt khả năng vận hành đầy đủ. Đây cũng là thông điệp rõ ràng nhằm trấn an đồng minh và răn đe những đối thủ tiềm tàng", đại tá Omar Colbert, chỉ huy Phi đoàn Thử nghiệm số 576 không quân Mỹ, cho hay.

Các tên lửa Minuteman III của Mỹ hiện nay đều chỉ được gắn một đầu đạn hạt nhân trong một phương tiện hồi quyển duy nhất, theo cam kết trong Hiệp ước Giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) ký với Nga năm 2010 và có hiệu lực đến tháng 2/2021. Giới quan sát cho rằng việc Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III mang theo ba phương tiện hồi quyển đã phát đi thông điệp răn đe rõ ràng tới Nga.

Vụ thử được tiến hành trong bối cảnh nhiều chuyên gia lo ngại Mỹ rút khỏi New START, hiệp ước mang tính ràng buộc cho phép Mỹ và Nga triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. Hai nước cũng bị giới hạn về số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng như oanh tạc cơ mang bom và tên lửa hành trình hạt nhân.

Hiệp ước này có thể được gia hạn thêm 5 năm nếu hai bên nhất trí. Nga đã đề xuất kéo dài hiệu lực hiệp ước ngay lập tức sau khi nó kết thúc đầu năm sau, nhưng Mỹ vẫn đang xem xét.

Washington sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ hiệp ước kiểm soát vũ khí nào với Moskva nếu từ bỏ New START. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O'Brien hồi tháng 5 khẳng định Mỹ sẽ không rút khỏi New START sau khi từ bỏ Hiệp ước Bầu trời mở.

Vũ Anh (Theo Drive)