Mỹ phát triển tên lửa diệt hạm tầm trung

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ xác nhận đang phát triển tên lửa diệt hạm tầm trung nhằm đối phó chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực.

"Chúng ta sẽ có các tên lửa tầm trung có thể đánh chìm chiến hạm", đại tướng James McConville, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, nói trong cuộc thảo luận trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington phát ngày 31/7. "Chúng tôi cho rằng tên lửa này cực kỳ quan trọng với khả năng đối phó chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) mà chúng tôi có thể đối mặt".

Tướng McConville cho biết yếu tố được Mỹ ưu tiên là "hỏa lực chính xác tầm xa", như tên lửa siêu vượt âm và "tên lửa chiến thuật tăng tầm". Ông xác nhận các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm, khí tài có tốc độ nhanh nhất của Mỹ, đã thành công.

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho hay Lầu Năm Góc muốn cung cấp cho các lãnh đạo quốc gia nhiều lựa chọn có thể sử dụng để đối phó chiến lược A2/AD của đối phương.

Tuần dương hạm USS Shiloh phóng tên lửa phòng không SM-2 trên Biển Philippines, ngày 19/3. Ảnh: US Navy.

Giới chuyên gia nhận định các tên lửa này sẽ được Mỹ triển khai để chống lại chiến lược A2/AD mà Trung Quốc muốn áp dụng ở Biển Đông bằng cách triển khai tàu chiến, tên lửa và cảm biến trong khu vực để ngăn đối thủ tiếp cận Trung Quốc.

"Chiến lược A2/AD được Trung Quốc và Nga thiết kế nhằm phức tạp hóa hoạt động triển khai sức mạnh của Mỹ và các chiến dịch hiệp đồng tác chiến giữa Mỹ với các đồng minh thân cận nhất như Nhật Bản", chuyên gia Tom Karako của CSIS nhận định. "Chiến lược này nhằm mục đích tạo chướng ngại vật giữa Mỹ và các đồng minh".

Karako nhận định phát biểu của tướng McConville cho thấy Mỹ vẫn quyết tâm duy trì chiến lược triển khai các loại vũ khí chiến lược, chiến dịch và chiến thuật để chống lại A2/AD.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, đại tướng James McConville trong buổi thảo luận trực tuyến được phát ngày 31/7. Ảnh: CSIS.

Tướng McConville cho rằng việc đảm bảo an ninh trong khu vực sẽ phụ thuộc vào quan hệ đối tác mạnh mẽ của Mỹ và các quốc gia nằm trong "chuỗi đảo thứ nhất", gồm các đảo chính của Nhật Bản, đảo Đài Loan, miền bắc Philippines và bán đảo Malay.

McConville còn lưu ý tầm quan trọng của các thỏa thuận quốc phòng lâu năm với Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Philippines và Thái Lan. Ông nhận định Ấn Độ là "một quốc gia rất quan trọng trong khu vực" và việc đưa nước này trở thành đối tác quốc phòng "rất hữu ích" cho ổn định và an ninh khu vực.

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ kêu gọi các bân thận trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực khi cả Mỹ và Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự qua các hoạt động diễn tập cùng tập trận.

"Cạnh tranh giữa các siêu cường không đồng nghĩa xung đột giữa các siêu cường", McConville nói. "Tất cả chúng ta đều phải hành động để tránh điều đó. Đồng thời nhiều quốc gia muốn một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở bởi họ cần tiếp cận khu vực này vì lý do kinh tế. Điều họ thực sự quan tâm là an ninh và ổn định trong khu vực".

Nguyễn Tiến (Theo Nikkei)