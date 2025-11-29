Mỹ Tâm tập hát, nhảy cho live concert

Mỹ Tâm tập vũ đạo, luyện giọng cho live concert "See The Light" có quy mô 40.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Mỹ Tâm chuẩn bị live concert 40.000 khán giả Mỹ Tâm tập luyện cho show. Video: Nhân vật cung cấp

Cô cho biết âm nhạc trong chương trình lần này không phải những bản pop ballad theo phong cách quen thuộc mà phối với màu sắc pop rock, pop dance. Cô dành hơn một tháng trước show để rèn thể lực, luyện nhảy.

Mỹ Tâm nhờ hai nhạc sĩ Khắc Hưng, Hoài Sa - những cộng sự gắn bó với cô qua 25 năm - làm giám đốc âm nhạc với khoảng hơn 30 ca khúc. Rapper Đen Vâu là khách mời đầu tiên được công bố góp mặt trong See The Light.

Sân khấu được thiết kế dài hàng chục mét, tổng diện tích màn hình LED lên tới hàng nghìn mét vuông, kết hợp kỹ thuật bàn nâng, hiệu ứng pháo, khói lửa và dàn âm thanh, ánh sáng. Lần đầu, Mỹ Tâm phát hành vé hạng lounge, phục vụ thức ăn nước uống riêng, có phần quà tặng kèm, lightstick đổi màu theo kịch bản chương trình cho khán giả.

"Trước đây, tôi từng làm các live concert có quy mô từ 18 đến 30 nghìn người. Lần này với con số 40 nghìn khán giả, tôi hy vọng đây là chương trình hoành tráng nhất của mình từ trước đến nay", Mỹ Tâm nói.

Bản vẽ sân khấu live concert "See The Light". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đầu tháng 11, ca sĩ thông báo bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút và sau đó hết toàn bộ 22.000 vé trong đợt mở bán sớm. Mỹ Tâm nói sự ủng hộ của khán giả tiếp thêm động lực để cô thực hiện concert mang lại trải nghiệm tốt cho người xem.

Trước See The Light sẽ diễn ra vào tháng 12, Mỹ Tâm từng tổ chức hai show ở sân vận động Mỹ Đình, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của cô có 10.000 fan. Liveshow Tri âm năm 2022 tạo nên cơn sốt với số lượng 30.000 người. Trước đó, show Heart beat của cô tại sân vận động quân khu 7 TP HCM cũng đón hàng chục nghìn người xem.

Mỹ Tâm tập luyện chuẩn bị cho liveshow 40.000 khán giả Mỹ Tâm có buổi tập cùng ban nhạc trước thềm live concert, hôm 28/11. Video: Nhân vật cung cấp

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2/9, ca sĩ gây chú ý khi thể hiện Giai điệu tự hào (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển) mở màn chương trình nghệ thuật của lễ diễu binh, diễu hành. Cô và bé Thủy Tiên chọn cách hát giản dị, mộc mạc nhất. Điều này khiến tiết mục chinh phục đa số khán giả ở Quảng trường Ba Đình cũng như những người theo dõi qua sóng trực tiếp. Video phần trình của cô diễn thu hút hơn hàng chục triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Mỹ Tâm tập luyện cho "See The Light". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Cô từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, ca sĩ sản xuất phim Chị trợ lý của anh,liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Giọng ca gốc Đà Nẵng tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Hoàng Dung