Mỹ Tâm: 'Tôi biết ơn khi được thể hiện lòng yêu nước'

Mỹ Tâm nói thức trắng đêm với tâm trạng háo hức chờ lần đầu hát "Giai điệu tự hào" giữa Quảng trường Ba Đình, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.

Tiết mục tại đại lễ 2/9 của ca sĩ và bé Hà Thủy Tiên gây sốt. Trên fanpage của cô, video tiết mục thu hút hơn 13 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Dịp này, Mỹ Tâm nói về cảm xúc cũng như sự chuẩn bị cho phần trình diễn.

Tiết mục "Tiến quân ca - Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" Mỹ Tâm và bé Hứa Thủy Tiên hát "Giai điệu tự hào" tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tiết mục nối tiếp là hợp ca "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ thể hiện. Video: VTV1

- Cảm xúc của chị ra sao khi tiết mục "Giai điệu tự hào" của chị và bé Hà Thủy Tiên, bảy tuổi, nhận nhiều lời khen của khán giả?

- Tôi tự hào và xúc động khi được mọi người yêu thương. Lần đầu tiên tôi hát cùng một em bé trong chương trình đặc biệt thế này. Với tôi, đây là tiết mục xuất sắc, giàu cảm xúc và có ý nghĩa sâu sắc. Ban tổ chức và đạo diễn âm nhạc đã kết hợp hai chất giọng đại diện cho thế hệ mầm non và thế hệ trưởng thành, giao hòa làm nên một khoảnh khắc thật khó quên.

Thời gian trình diễn của tôi chỉ vài phút, nhưng là khoảng thời gian tôi sẽ nhớ mãi. Đứng giữa quảng trường Ba Đình, tôi không thấy áp lực, tự nhủ phải cố gắng thực hiện tốt nhất phần của mình. Ở buổi tập trước đó và khi trình diễn, tôi đều xúc động, có lúc hơi nghẹn ngào, tưởng không hát được luôn, nhất là khi giọng đọc Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ vang lên.

Tôi không xem đây là một show diễn mà là một dịp tôi có cơ hội thể hiện lòng yêu nước, góp phần vào một ngày kỷ niệm rực rỡ của đất nước. Tôi cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc thân yêu

Tối hôm trước ngày trình diễn, tôi thức trắng nhưng cảm giác hân hoan, không mệt mỏi chút nào. Không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp cũng cho biết chung một tâm trạng như vậy.

Mỹ Tâm hát nhạc phẩm "Giai điệu tự hào" (Phạm Hồng Biển) ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ca sĩ cho biết thích áo dài trắng nên thường chọn mặc trang phục này ở các dịp lễ quan trọng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị và bé Hà Thủy Tiên tập với nhau thế nào trước khi trình diễn?

- Hai cô cháu gặp nhau trước ngày diễn ra đại lễ, cùng tập cách đi đứng, phong thái khi biểu diễn. Bé rất thông minh, dạn dĩ, tự tin, ngoan ngoãn và tập trung, được dặn dò là nhớ ngay. Tôi nghĩ bé được bố mẹ nuôi dạy kỹ lưỡng mới có được những đức tính trên. Tôi chỉ dặn bé luôn tươi cười, đi thẳng hàng và đặt tay mình lên trái tim nơi ngực trái.

Khi kết thúc buổi lễ, tôi dắt bé ra xe và nhờ người đưa về khách sạn để bố mẹ đến đón. Bé rất chịu khó và luôn yên lặng lắng nghe chứ không tỏ ra mệt mỏi hay than điều gì. Bé lúc nào cũng nắm tay tôi, dễ thương lắm. Tôi rất thích Hà Thủy Tiên và khuyến khích bé gắng hát, múa nếu đó là sở thích của bé. Tôi thấy bé rất có tiềm năng và tố chất nếu theo đuổi nghệ thuật.

- 80 năm Quốc khánh là dịp nhiều người nói về "lòng yêu nước", "lý tưởng sống". Với chị, những điều này được thể hiện như thế nào?

- Tôi tin lòng yêu nước luôn trong tim mỗi người, chỉ là tùy vào thời điểm và hoàn cảnh, mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau. Còn với bản thân, tôi chọn cách sống và làm việc không ồn ào, cảm nhận mọi điều xung quanh, hành xử một cách đúng đắn.

Khi hát bài Khát vọng tuổi trẻ trước 20.000 khán giả ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại concert tối 1/9, tôi cảm nhận rõ hào khí của lòng yêu nước, thấy rất vui khi tinh thần ấy dâng cao và nhiều người không ngại ngùng để bày tỏ. Lời bài hát thôi thúc mình cần cố gắng hơn để góp sức.

Sau những ngày sôi động trình diễn ở các concert quốc gia lớn, điều đọng lại trong tôi là được hòa vào không khí của dân tộc, thấy lòng yêu nước khắp nơi từ trẻ em đến người lớn tuổi.

- Dịp này, chị còn ra mắt MV "Mùa gió thổi trên mái nhà", chị gửi gắm tâm tư gì vào tác phẩm này?

- Miền Trung quê tôi hứng chịu nhiều cơn bão. tôi chỉ ao ước mọi cơn bão sẽ dần nhẹ hơn, tắt hẳn hay sẽ không còn nữa. MV do DTAP thực hiện, là những thước phim tư liệu về những cơn bão dữ đã qua. Bài hát như nỗi niềm tâm tư và tình cảm của tôi gửi đến bà con: rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, mong mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc.

- Nếu nói về sự thay đổi của Mỹ Tâm hôm nay và của 20 năm trước, chị nói gì?

- Tôi được học và ngộ ra nhiều bài học quý giá hơn từ cuộc sống, biết thấu cảm và luôn giữ sự nhẹ nhàng trước mọi việc. Mỗi ngày tôi đều phải học cách bình tĩnh và luôn soi xét bản thân đã làm điều gì tốt chưa. Nếu chưa, tôi tìm lý do khắc phục, rồi lại học tiếp.

Tôi luôn muốn sống tỉnh táo trước mọi điều để tâm mình sáng, để nhìn thấy mọi việc rõ hơn. Nói là vậy, nhưng thực hành thì khó lắm, nên tôi lúc nào cũng phải cố gắng.

MV "Mùa gió thổi trên mái nhà" MV "Mùa gió thổi trên mái nhà" (DTAP) - Mỹ Tâm. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung