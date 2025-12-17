Mỹ Tâm đầu tư phim của Mai Tài Phến

Ca sĩ Mỹ Tâm đầu tư sản xuất phim điện ảnh "Tài" do Mai Tài Phến đóng chính kiêm đạo diễn, dự kiến phát hành đầu năm 2026.

Trưa 17/12, êkíp tung poster giới thiệu tạo hình Mai Tài Phến trong vai một chàng trai lao động ở vùng quê sông nước. Mai Tài Phến cho biết hạnh phúc khi dự án đầu tay của anh nhận được sự hỗ trợ của nhà sản xuất Mỹ Tâm cũng như đối tác, bạn bè. Bộ phim khởi động quay từ giữa năm 2025 với bối cảnh vùng quê miền Tây.

Poster phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn. Ảnh:Đoàn phim cung cấp

Đây là dự án đánh dấu lần hợp tác thứ hai trong phim ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau Chị trợ lý của anh, ra mắt năm 2019. Khi đó, hai người có nhiều cảnh thân mật trong tác phẩm, làm dấy lên tin đồn ''phim giả tình thật''. Dù có nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, họ luôn nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và hỗ trợ nhau trong công việc.

Nhiều năm nay, họ vẫn đồng hành trong nhiều hoạt động. Sự kiện ra mắt phim Đất rừng phương Nam (2023) có Mai Tài Phến đóng, Mỹ Tâm cũng xuất hiện để ủng hộ diễn viên.

Trong concert See the Light của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, tối 13/12, khi điệp khúc bài Nơi mình dừng chân vang lên, Mỹ Tâm giới thiệu đây là hình ảnh trong phim Chị trợ lý của anh. Ca sĩ còn khiến khán giả phấn khích khi nói Mai Tài Phến đang ngồi ở dưới khán đài xem cô hát.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim "Chị trợ lý của anh" (2019). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Mỹ Tâm, 44 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Cô từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Giọng ca gốc Đà Nẵng tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mai Tài Phến, 34 tuổi, quê Bạc Liêu (nay là Cà Mau), sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, sau đó làm tự do. Năm 2017, anh đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh, được công chúng chú ý khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm. Sau Chị trợ lý của anh, diễn viên đóng chính web-drama Bình Báo (2022) - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Năm 2023, anh hóa thân Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Hoàng Dung