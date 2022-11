Liveshow 'Tri âm' của Mỹ Tâm: Ký ức âm nhạc thập niên 2000

Hà Nội30.000 khán giả hòa giọng Mỹ Tâm, hát nhiều ca khúc thập niên 2000 như "Ước gì", "Họa mi tóc nâu"... trong liveshow "Tri âm", tối 5/11.

Mở đầu đêm nhạc tại Sân vận động Mỹ Đình, ca sĩ tái hiện hình ảnh cô gái 17 tuổi, mặc áo dài trắng thi chung kết Giọng hát vàng Mực Tím năm 1998. Cô đàn guitar, hát Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỹ Tâm cho biết chọn ca khúc bởi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp, và thích cảm giác khán giả đồng loạt vỗ tay khi cô ngân nga những câu đầu.

Mỹ Tâm hát 'Giấc mơ tình yêu' Mỹ Tâm hát "Giấc mơ tình yêu" (Tường Văn sáng tác). Video: Hà Thu

Ca sĩ tiếp tục đưa người xem trở về hình ảnh thuở mới vào nghề những năm 2000, 2010 với loạt hit Cây đàn sinh viên (Quốc An), Hai mươi (Quốc Bảo), Hát với dòng sông (Quốc An), Ước gì (Võ Thiện Thanh). Hàng nghìn khán giả liên tục giơ đèn flash, hát theo từng bài gắn liền tên tuổi nữ ca sĩ. Mỹ Tâm khẳng định dù thời gian qua đi với nhiều sự đổi thay, cô vẫn là "cô gái đến từ hôm qua" như trong nhạc phẩm cùng tên của Trần Lê Quỳnh. Trong gần bốn tiếng đồng hồ, cô hát khoảng 40 ca khúc, càng về sau càng thăng hoa. Gần cuối chương trình, ca sĩ khuấy động sân khấu bằng loạt ca khúc: Người hãy quên em đi (Khắc Hưng), Nụ hôn bất ngờ (Mỹ Tâm)...

Mỹ Tâm hát, nhảy trên xe Mỹ Tâm hát, nhảy trên chiếc xe đi vòng quanh sân vận động Mỹ Đình. Video: Hà Thu

Mỹ Tâm liên tục biến hóa hình ảnh trong liveshow. Cô đầu tư hơn 20 bộ trang phục, với nhiều màn thay đồ chớp nhoáng trên sân khấu. Ngoài dòng pop ballad sở trường, cô thử sức với EDM (Cô ấy là ai, Đâu chỉ riêng em - hai bài hát trong album Tâm 9, Khắc Hưng), hiphop (Love you to the moon and back - Wowy viết cùng nhà sản xuất Phạm Hải Âu). Ở tuổi 41, Mỹ Tâm giữ thể lực tốt, nhảy sung trong phần lớn tiết mục của liveshow. So với thời mới vào nghề, vũ đạo của ca sĩ tiến bộ vượt bậc, hút fan với nhiều điệu nhảy chuyên nghiệp, trong đó có phần sexy dance với đạo cụ là ghế. Cô cũng thể hiện tài gảy đàn cổ tranh, múa quạt.

Liveshow ghi điểm ở phần dàn dựng, các tiết mục được đầu tư vũ đạo cùng âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Ảnh: Giang Huy

Tự nhận mình "nhạt" và "vô duyên" nhưng Mỹ Tâm đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt chương trình, với phong cách giản dị, gần gũi. Cô nhiều lần gọi khán giả là "người nhà", "người thân", liên tục khóc, quỳ cảm ơn, làm biểu tượng trái tim, nói yêu họ. Cuối liveshow, cô ngồi trên chiếc xe được thiết kế riêng cho show, đi vòng quanh sân vận động để đến gần khán giả hơn.

Trong phần giao lưu với Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng, cô nói ba chị em đều không có tài ăn nói, chỉ biết thể hiện tiếng lòng bằng âm nhạc. Cô yêu cầu hai nhạc sĩ ngẫu hứng sáng tác ca khúc chủ đề "tri âm". Mỹ Tâm bắt đầu với câu: "I love you, tri âm". Khắc Hưng nối tiếp: "I love you too, tri âm". Phan Mạnh Quỳnh đáp: "I love you too too, tri âm". Trước khi giới thiệu bài Love you to the moon and back hát với Wowy, Mỹ Tâm nói về chuyện trời trăng thanh gió mát tưởng chừng không liên quan, cuối cùng dẫn dắt đến ca khúc.

Mỹ Tâm hát 'Như một giấc mơ' Mỹ Tâm hát "Như một giấc mơ" do chính cô sáng tác. Video: Hà Thu

30.000 khán giả góp phần làm nên thành công đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp nữ ca sĩ. Từ đầu giờ chiều, người hâm mộ trong fandom Mỹ Tâm đã có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình, mang theo nhiều banner cổ vũ cô: "Thanh xuân đẹp nhất khi có chị", "Cảm ơn vì 20 năm"... Nhiều khán giả đến từ TP HCM và các tỉnh thành như Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang... có mặt từ sớm.

Trên khán đài, khán giả trải dài nhiều lứa tuổi, chủ yếu thuộc thế hệ 8x, 9x liên tục hát theo, cổ vũ nữ ca sĩ. Khi Mỹ Tâm bộc lộ khoảnh khắc yếu đuối, họ càng nhiệt tình vỗ tay, hô tên cô. Nghẹn ngào hát Đời là giấc mơ - nhạc phim Chị trợ lý của anh, ca sĩ nói những lúc cô đơn, tuyệt vọng nhất, cô nghĩ đến niềm hạnh phúc khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Sau phần song ca với khách mời Hà Anh Tuấn, cô liên tục dựa vào vai đồng nghiệp khóc.

Mỹ Tâm nhảy khi biểu diễn bài "Cô ấy là ai?" (Khắc Hưng). Ảnh: Giang Huy

Ngân Hà (23 tuổi, Hà Nội) đi cùng bạn trai người Anh - Mark - đến xem show. Suốt bốn tiếng, cô dịch cho anh nghe các phần giao lưu của ca sĩ, lời bài hát. Lần đầu đến xem concert của một ca sĩ Việt Nam, Mark cho biết ấn tượng bởi giọng hát Mỹ Tâm, sân khấu hoành tráng và sự nhiệt tình của khán giả. Anh cho biết sẽ tìm hiểu thêm về âm nhạc của nữ nghệ sĩ.

Hồng Anh (30 tuổi, Hà Nội) nói: "Giọng hát của Mỹ Tâm đưa tôi trở về những năm tháng cấp hai, khi đón chờ từng ca khúc của chị phát trên tivi rồi chép vào sổ. Tôi không còn là cô học trò nhỏ ngày đó nhưng chị vẫn là cô gái đến từ hôm qua, với giọng hát luôn đong đầy xúc cảm".

Hà Thu