Mỹ sử dụng vaccine tam giá trong mùa cúm 2024-2025

Vaccine dùng cho mùa cúm 2024-2025 tại Mỹ giúp phòng ba chủng cúm, thay cho bốn chủng như trước đây do một chủng không còn tồn tại.

Theo Livescienes, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, Mỹ dùng vaccine loại tam giá thay vì loại tứ giá, phòng ba chủng cúm gồm cúm A H1N1 và H3N2, cúm B chủng Victoria. Loại virus cúm thứ tư là chủng Yamagata đã bị loại khỏi thành phần vaccine.

Lý do, giới khoa học ghi nhận dấu hiệu cho thấy virus Yamagata tuyệt chủng vào năm 2021. Không có báo cáo ca mắc chủng cúm này trên thế giới. Họ cho rằng virus Yamagata biến mất nhờ áp dụng biện pháp y tế công cộng ngăn chặn Covid-19, như: đeo khẩu trang, giãn cách xã hội...

Việc loại bỏ Yamagata sẽ không giảm hiệu quả của các mũi tiêm phòng cúm trong tương lai. Vaccine vẫn giúp chống lại các chủng virus hiện có, hiệu quả phòng bệnh đối với chủng H1N1 hoặc Victoria được giữ nguyên.

Tuy nhiên, cơ quan y tế dự phòng vẫn tiếp tục theo dõi dấu hiệu của chủng Yamagata, có thể sử dụng lại vaccine tứ giá khi cần thiết.

Vào tháng ba, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã thông báo về sự thay đổi trong vaccine cúm. Tuy nhiên, theo STAT News, cần thêm thời gian để các nhà sản xuất trên toàn cầu chuyển sang công thức mới. Còn CNN đánh giá, khi chủng Yamagata bị loại bỏ, các công ty có thể tăng khả năng sản xuất vaccine cúm, giảm thiểu rủi ro virus có thể thoát ra ngoài trong quá trình sản xuất.

Minh họa vaccine cúm. Ảnh:John Brecher

Cúm là bệnh truyền nhiễm thường gặp trên người. Tại Mỹ, cao điểm bệnh cúm diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Giới chức y tế khuyến cáo ngừa cúm trước khi bước vào đỉnh dịch, để người dân có miễn dịch với bệnh.

Theo các nghiên cứu, tiêm phòng cúm giúp giảm tỷ lệ tử vong 70-80%, giảm số người phải nhập viện khi mắc cúm hoặc bị tăng nặng bệnh nền do cúm. Thai phụ tiêm phòng cúm giúp giảm 40% nguy cơ nhập viện; 51% nguy cơ thai chết lưu, giảm 25% tỷ lệ sinh non, giảm 72% nguy cơ trẻ dưới 6 tháng tuổi nhập viện do cúm.

Sau lịch tiêm cơ bản, vaccine cúm cần được tiêm nhắc mỗi năm. Lý do là virus cúm thay đổi quanh năm. Tiêm ngừa giúp phòng ngừa hiệu quả các chủng cúm mới và bổ sung cho lượng kháng thể của vaccine năm trước đã giảm dần.

Phụ nữ mang thai tiêm cúm vào 3 tháng giữa hoặc cuối của thai kỳ giúp bảo vệ mẹ và truyền kháng thể sang thai nhi, bảo vệ trẻ sơ sinh đến khi đủ tuổi tiêm ngừa.

Bên cạnh đó, khi có biểu hiện bệnh, cần lưu ý không đến nơi đông người, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người có nguy cơ cao như trẻ em, thai phụ, người già. Mọi người hạn chế vận động mạnh, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống giàu dinh dưỡng giúp cơ thể mau khỏi bệnh.

Hoàng Nhi