Mỹ sẽ xả 172 triệu thùng dầu dự trữ

Từ đầu tuần tới, Mỹ sẽ giải phóng hơn 170 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong vòng 120 ngày để hạ nhiệt thị trường.

Ngày 11/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nước này giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng tốc vì cú sốc nguồn cung tại Trung Đông. Wright cho biết số dầu này nằm trong kế hoạch xả 400 triệu thùng được Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) công bố cùng ngày trước đó.

Việc xả dầu dự trữ sẽ bắt đầu tuần tới và kéo dài trong 120 ngày. "Mỹ lên kế hoạch bổ sung thêm khoảng 200 triệu thùng dầu cho kho dự trữ chiến lược trong khoảng một năm tới", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại diễn đàn ngày 11/3 ở Washington. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, khi được hỏi liệu chính quyền có xem xét mức dự trữ của kho dầu chiến lược hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington "giảm bớt một chút".

Mỹ và Israel bắt đầu tập kích Iran từ ngày 28/2. Iran cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và căn cứ của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh. Xung đột đã kéo dài gần 2 tuần và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu, khí quan trọng của thế giới - tê liệt kể từ đầu chiến sự. Đây được xem là huyết mạch tại Vùng Vịnh, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu vận chuyển qua.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đầu tuần này khẳng định không để "một lít dầu nào" rời khỏi Trung Đông nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công. Ngày 11/3, quân đội Iran thậm chí cảnh báo "giá dầu lên 200 USD một thùng".

Ngay sau đó, IEA thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Đây là đợt can thiệp lớn nhất trong lịch sử tổ chức này.

Dù vậy, giá dầu thô toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt. Chốt phiên 11/3, cả Brent và WTI đều tăng gần 5%. Sáng 12/3, giá tiếp tục đi lên, hiện chạm 93 USD và 98 USD một thùng.

Hà Thu (theo Reuters)