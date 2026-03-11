Các nước IEA sẽ xả 400 triệu thùng dầu dự trữ

Để hạ nhiệt giá dầu thế giới, các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ giải phóng lượng dầu thô kỷ lục từ kho dự trữ.

Ngày 11/3, IEA thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Đây là đợt can thiệp lớn nhất trong lịch sử tổ chức này.

IEA cho biết lượng dầu này sẽ được đưa ra thị trường trong khung thời gian phù hợp với tình hình của 32 quốc gia thành viên. "Thị trường dầu mỏ đang chịu thách thức chưa từng có. Vì vậy, tôi rất vui khi các nước thành viên IEA đã phản ứng bằng một hành động tập thể khẩn cấp với quy mô kỷ lục", Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết.

Ông nhận định thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, nên phản ứng trước các gián đoạn lớn cũng cần mang tính toàn cầu. "An ninh năng lượng là sứ mệnh cốt lõi của IEA. Tôi mừng khi các nước thành viên đang thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ bằng cách cùng nhau hành động", ông nói.

Các bể chứa dầu tại một nhà máy của Idemitsu Kosan ở Ichihara, Nhật Bản tháng 11/2021. Ảnh: Reuters

Dù vậy, từ trước đó, các nhà phân tích năng lượng đã cảnh báo kể cả khi IEA xả kho ở mức tối đa, họ cũng khó bù đắp được việc 20 triệu thùng dầu không thể đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Trước chiến sự, khoảng 20% dầu mỏ và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Ngay trước khi IEA đưa ra thông báo trên, Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran cảnh báo thế giới "hãy sẵn sàng cho việc giá dầu lên 200 USD một thùng". Phiên 11/3, giá dầu liên tiếp biến động, hiện tăng gần 4% lên 86-91 USD.

Giá dầu đã biến động mạnh kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Giá dầu Brent tuần này có thời điểm tiến sát 120 USD một thùng, sau đó lại xuống dưới 90 USD chỉ trong 2 phiên.

Cũng trong ngày 11/3, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết nước này dự định xả dầu từ kho dự trữ quốc gia sớm nhất vào tuần tới, do "mức độ phụ thuộc đặc biệt cao" vào Trung Đông.

Hiện 32 thành viên của IEA nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ khẩn cấp quốc gia, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ của doanh nghiệp. Năm 2022, các nước IEA từng xả khoảng 182 triệu thùng dầu để hỗ trợ thị trường năng lượng sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hà Thu (theo Reuters)