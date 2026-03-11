Iran cảnh báo giá dầu có thể lên 200 USD

Quân đội Iran ngày 11/3 cảnh báo giá dầu thế giới có thể lên 200 USD, tức hơn gấp đôi mức hiện tại.

"Hãy sẵn sàng cho việc giá dầu lên 200 USD một thùng, vì giá dầu phụ thuộc vào an ninh của khu vực mà các ông đang gây bất ổn", Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran cho biết trong bình luận hướng tới Mỹ ngày 11/3.

Ngày 11/3, Iran đã phóng tên lửa vào Israel và các mục tiêu trên khắp Trung Đông. Việc này cho thấy họ vẫn có khả năng phản công và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, bất chấp Lầu Năm Góc cho biết Mỹ - Israel đang có các cuộc không kích dữ dội nhất đến nay.

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco hôm 2/3. Ảnh: Vantor

Phiên 9/3, giá dầu từng tiến sát 120 USD một thùng - cao nhất 4 năm. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, cả dầu WTI và Brent đều quay đầu giảm hơn 11% khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo chiến sự tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc. Phiên 11/3, giá dầu liên tiếp biến động, hiện tăng gần 2% lên 85-89 USD.

Các nhà đầu tư từng đặt cược rằng Tổng thống Trump sẽ sớm tìm ra cách chấm dứt chiến sự mà ông và Israel phát động gần hai tuần trước. Tuy nhiên, cho tới nay tình hình vẫn chưa hạ nhiệt. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các tàu có thể di chuyển an toàn qua Eo biển Hormuz, nơi chuyên chở khoảng 20% lượng dầu của thế giới. Đây được coi là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ cú sốc dầu mỏ thập niên 1970.

Quân đội Iran ngày 11/3 thậm chí tuyên bố sẽ nhắm vào những mục tiêu kinh tế của Mỹ - Israel và văn phòng các ông lớn công nghệ Mỹ trong khu vực. Họ cũng kêu gọi người dân trong khu vực tránh tới gần các ngân hàng trong phạm vi 1 km.

Hà Thu (theo Reuters)