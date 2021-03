Mỹ nhân 'X-men' diện váy cũ ở Quả Cầu Vàng

MỹJanuary Jones - diễn viên "X-men" - mặc lại bộ đầm hở ngực hồi năm 2011 để tham gia Quả Cầu Vàng năm nay.

Sát giờ diễn ra Quả Cầu Vàng 2021 tối 28/2 (giờ địa phương), January Jones đăng bức ảnh mặc chiếc đầm xẻ ngực màu đỏ của Versace và nói trên trang cá nhân: "10 năm sau và nó vẫn vừa vặn". Người hâm mộ để lại nhiều bình luận, đa số khen cô đẹp hơn xưa.

January Jones diện lại váy Versace từng mặc ở Quả Cầu Vàng 2011. Thiết kế giúp cô được xếp vào nhóm sao mặc đẹp nhất ở sự kiện năm đó. Ảnh: Instagram January Jones.

January Jones diện lại đầm để hồi tưởng về khoảnh khắc đáng nhớ khi thảm đỏ không thể diễn ra do đại dịch. Nhiều ngôi sao được đề cử ở Quả Cầu Vàng lần thứ 78 dự lễ trao giải trực tuyến, biến không gian ở nhà thành nơi chụp hình thời trang.

January Jones sinh năm 1978 tại Mỹ, bắt đầu diễn xuất từ năm 1999. Cô ghi dấu ấn với các phim: American Wedding (2003), We Are Marshall (2006), The Boat That Rocked (2009), Seeking Justice (2011), X-Men: First Class (2011)... Vai diễn Betty Draper trong Mad Men (2007-2015) giúp người đẹp nhận được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Quả Cầu Vàng 2010 và Emmy 2010. Tháng 9/2011, Jones sinh con trai Xander và làm mẹ đơn thân. Cô từng hẹn họ Will Forte - bạn diễn trong Last Man on Earth - năm 2015.

Họa Mi