Thời trang Hollywood cổ điển trong 'Mank'

Trish Summerville chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho phim. Với "Mank", cô nhận được nhiều đề cử và giành giải "Thiết kế phục trang đẹp nhất" tại Giải thưởng phê bình phim Chicago, Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và San Diego. Cô từng hợp tác với Fincher ở các phim "The Girl With the Dragon Tattoo" (2011), "Gone girl" (2014)... Ảnh: The Fincher Analyst.