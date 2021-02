Carey Mulligan biến hóa trên thảm đỏ

Carey Mulligan ở TIFF 2017

Carey Mulligan, sinh năm 1985, là một trong những ứng viên giải "Nữ chính xuất sắc" thể loại phim tâm lý với tác phẩm "Promising Young Woman" ở Quả Cầu Vàng năm nay. Bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi, nữ diễn viên người Anh ghi dấu ấn qua nhiều phim: "Pride and Prejudice", "An Education", "Never Let Me Go", "Wall Street : Money Never Sleeps", "Drive", "The Great Gatsby"... Người đẹp từng được để cử các giải SAGs, Quả Cầu Vàng, Oscar, giành chiến thắng Nữ chính xuất sắc cho vai diễn trong "An Education" ở giải BAFTA 2010.

