Đầm thảm đỏ đa sắc màu của Viola Davis

Viola Davis ở Emmy 2015

Viola Davis là một trong những ngôi sao có cơ hội giành giải "Nữ chính xuất sắc" thuộc thể loại phim tâm lý ở Quả Cầu Vàng diễn ra vào ngày 1/3 tại Mỹ. Sinh năm 1965 trong một khu ổ chuột ở miền Nam Carolina (Mỹ), Davis bén duyên với phim ảnh khi đang học trung học. Lúc đó, một đại diện từ trường kịch nghệ Neighborhood Playhouse School of Theatre đến thăm lớp học của cô và hỏi có học sinh nào muốn trở thành diễn viên. Viola Davis đã không ngần ngại giơ cánh tay lên, rồi lần lượt chinh phục làng điện ảnh bằng các vai diễn trong vở "Seven Guitars", "King Hedley II", hay loạt phim "Doubt", "Law Abiding Citizen", "The Help How to Get Away with Murder", "Fences"...

