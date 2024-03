Mỹ nhân 'Reply 1988' xin lỗi vì ồn ào tình cảm

Lee Hyeri, nữ chính "Reply 1988", xin lỗi khi để xảy ra ồn ào tình tay ba với Han So Hee, Ryu Jun Yeol.

Chiều 18/3, người đẹp 30 tuổi đăng trên trang cá nhân tâm thư về mối quan hệ với bạn trai cũ Ryu Jun Yeol và Han So Hee - bạn gái mới của Ryu Jun Yeol. Cô nhận thiếu sót vì để xảy ra đồn đoán, tranh cãi những ngày qua. Lee Hyeri cho biết không ngờ mỗi hành động nhỏ của cô đều gây "bão" trên mạng xã hội. Cô xin lỗi những người "bị ảnh hưởng xấu" vì mình. Diễn viên sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động, tránh sai lầm tương tự.

Giữa ồn ào tình cảm, cả Lee Hyeri (phải) và Han So Hee đều nhận bình luận chê trách lẫn ủng hộ từ phía khán giả. Ảnh: Naver

Lee Hyeri cho biết cô công khai chuyện chia tay Ryu Jun Yeol hồi tháng 11/2023, nhưng quyết định này không phải được đưa ra trong thời gian ngắn mà trước đó, mối quan hệ giữa cô và Ryu Jun Yeol đã rạn vỡ.

Trên Newsen, một người bạn của Lee Hyeri tiết lộ đôi diễn viên xa cách từ tháng 3/2023, sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, bởi họ từng gắn bó bảy năm.

Lee Hyeri và Han So Hee, Ryu Jun Yeol thành tâm điểm chú ý, bình luận của khán giả châu Á khi hôm 14/3, một số nguồn tin nói Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii. Một ngày sau, Lee Hyeri hủy theo dõi Ryu Jun Yeol và đăng trên trang cá nhân ảnh một khu nghỉ dưỡng kèm chú thích: "Thú vị thật".

Han So Hee, Ryu Jun Yeol nghỉ dưỡng ở Hawaii hôm 16/3. Ảnh: Dispatch

Sau động thái của Lee Hyeri, nhiều người đồn đoán Han So Hee xen vào cuộc tình giữa Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol. Cả Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều nhận nhiều chỉ trích. Khán giả châu Á tranh cãi, tìm bằng chứng phân tích "ai đúng ai sai" trong vụ việc.

Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol bén duyên khi đóng chung series nổi tiếng châu Á - Reply 1988, ra mắt năm 2015. Hyeri đóng nữ chính Sung Duk Sun, chơi chung nhóm bạn gồm Kim Jung Hwan (Ryu Jun Yeol đóng). Jung Hwan học giỏi, vẻ ngoài lạnh lùng, yêu thầm Duk Sun.

Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol trong Reply 1988 Hyeri và Jun Yeol trong "Reply 1988". Video: tvN

Lee Hyeri từng được tạp chí Forbes xếp thứ ba trong top nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2016, nhờ vai Sung Duk Sun. Theo Pann, sau vai này cô đóng cả điện ảnh lẫn truyền hình nhưng chưa vượt qua thành công của Reply 1988. Ngoài đóng phim, Lee Hyeri còn làm ca sĩ, là thành viên nhóm Girl's Day.

Ryu Jun Yeol năm nay 38 tuổi, thuộc nhóm tài tử thực lực Hàn Quốc. Anh còn nổi tiếng với Bùa yêu, Tài xế taxi, Khu vườn nhỏ, Lost. Còn Han So Hee là gương mặt đình đám làng giải trí Hàn, nổi tiếng qua Thế giới hôn nhân, Nevertheless, My Name.

