Han So Hee mất fan vì scandal tình ái

Mỹ nhân Hàn Han So Hee tự nhận "mất lý trí và thô lỗ" khi vướng ồn ào tình cảm, khiến cô mất fan.

Theo trang MK, khoảng 100.000 người hủy theo dõi So Hee trên Instagram, sau khi cô lộ mối quan hệ tình cảm với tài tử Ryu Jun Yeol. Trên blog cá nhân, diễn viên cũng xóa hoặc ẩn tất cả bài thanh minh, phản hồi của cô về chuyện tình. Cụm từ khóa "Hết hâm mộ Han So Hee" vào top chủ đề nổi bật trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nói thất vọng với cách cư xử, giải quyết vấn đề của Han So Hee.

Diễn viên Han So Hee. Ảnh: MK

Người đẹp và Ryu Jun Yeol, Lee Hyeri (bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol) thành tâm điểm chú ý hôm 14/3, khi tin đồn Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò lan truyền trên mạng xã hội. Hàng loạt bài viết nghi ngờ Han So Hee xen vào chuyện tình của Jun Yeol và Hyeri, khiến họ chia tay.

Hôm 15/3, Lee Hyeri đăng trên trang cá nhân ảnh một khu nghỉ dưỡng kèm chú thích: "Thật thú vị". Cùng ngày, cô hủy theo dõi Ryu Jun Yeol trên Instagram. Động thái này càng khiến nhiều người tin Han So Hee "giật bạn trai" của Lee Hyeri.

Han So Hee, Ryu Jun Yeol nghỉ dưỡng ở Hawaii hôm 16/3. Ảnh: Dispatch

Trước vô số bình luận công kích, Han So Hee viết trên trang cá nhân: "Tôi thậm chí không thích những người từng có người yêu, tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi cũng thấy thú vị lắm". Khán giả cho rằng Han So Hee có ý đáp trả Lee Hyeri.

Tuy nhiên, một ngày sau, Han So Hee thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol từ đầu năm nay. Theo So Hee, Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri chia tay vào tháng 6/2023 nhưng đến tháng 11/2023 mới công khai sự việc. So Hee thừa nhận "mất lý trí và cư xử thô lỗ", cho biết sẽ xin lỗi tiền bối Lee Hyeri.

Hôm 17/3, So Hee nhiều lần trả lời bình luận của khán giả, giải thích khi họ nghi ngờ cô nói dối về thời gian hẹn hò Ryu Jun Yeol. Chẳng hạn, khi một người hỏi: "Chuyện người ta chia tay, sao chị lại đứng ra tiết lộ. Để chứng minh mình trong sạch, chị công khai đời tư của người khác như vậy ư?". So Hee trả lời: "Chuyện chia tay là tôi đọc được từ một bài báo chứ không phải nghe từ ai. Nhưng có vẻ đúng là tôi mất lịch sự".

Ryu Jun Yeol từng trải qua cuộc tình bảy năm với Lee Hyeri. Cả hai chia tay năm 2023. Ảnh: News1

Sau câu trả lời này, người đẹp tiếp tục bị tố cáo nói dối, vì chưa từng có bài báo nào nói Ryu Jun Yeol - Lee Hyeri chia tay hồi tháng 6/2023. Họ chỉ công bố chia tay một lần, vào tháng 11/2023.

Mối quan hệ tay ba nhận được quan tâm lớn từ khán giả châu Á. Nhiều người ủng hộ Lee Hyeri song cũng không ít người cho rằng cô "khơi mào" scandal, ứng xử kém văn minh khi người yêu cũ có bạn gái mới. Trong khi tài tử Ryu Jun Yeol cũng nhận loạt bình luận tiêu cực. Hôm 16/3, công ty quản lý cho biết đã liên hệ luật sư, nhờ pháp luật bảo vệ Ryu Jun Yeol trước các bài viết nhục mạ diễn viên.

Han So Hee trong "My Name" So Hee trong "My Name". Video: Netflix

Han So Hee 30 tuổi, nổi đình đám sau vai cô gái giật chồng người khác trong phim 18+ Thế giới hôn nhân (2020). Sau đó người đẹp đóng chính loạt phim Nevertheless, My Name. Ryu Jun Yeol hơn bạn gái tám tuổi, thuộc nhóm tài tử thực lực Hàn Quốc. Anh và Lee Hyeri từng đóng chung Reply 1988. Jun Yeol còn nổi tiếng với Bùa yêu, Tài xế taxi, Khu vườn nhỏ, Lost.

Như Anh