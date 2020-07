Dàn diễn viên 'Reply 1988' sau 5 năm

Diễn viên sinh năm 1971, đóng phim từ năm 1991. Cũng như Sung Dong Il, Lee Il Hwa được yêu mến nhờ ba phần phim "Reply". Ngoài ra, cô còn gây tiếng vang với loạt vai diễn phức tạp trong "Huyền thoại Iljimae", "Nữ tố viên sành điệu", "Vì sao đưa anh tới" "She was pretty"..

Cô và ca sĩ Kang In Won kết hôn năm 1996, ly hôn một năm sau đó. Cặp sao có một con chung. Năm 2011, cô cưới giáo sư đại học. Vợ chồng kín tiếng đời tư.