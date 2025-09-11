Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc hạ mình trước giải VĐTG

Wu Yanni, VĐV 100m rào nữ của Trung Quốc, thừa nhận trình độ kém hơn so với các đối thủ nên không đặt mục tiêu ở giải điền kinh vô địch thế giới Tokyo 2025.

"Tôi không có thực lực để đạt chuẩn dự giải, nhưng nhờ điểm số cá nhân mà tôi được góp mặt ở Tokyo. Với tôi, đó đã là niềm an ủi và một cơ hội đáng quý", Yanni nói trong cuộc phỏng vấn với Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) ngày 10/9.

Wu vui mừng sau khi lập kỷ lục quốc gia nội dung 60m rào nữ ở Nam Kinh, Trung Quốc hôm 23/3. Ảnh: Xinhua

Ngày 5/9, WA công bố danh sách chính thức của giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025. Trung Quốc sẽ cử 73 VĐV, gồm 41 nam và 32 nữ. Trong đó, Yanni là đại diện duy nhất ở nội dung 100m rào nữ. Cô không đạt chuẩn thành tích 12 giây 73, nhưng giành vé vớt nhờ vào top 40 thế giới thông qua hệ thống tính điểm.

"Tôi bình thản", chân chạy 28 tuổi kể lại khoảnh khắc biết mình có vé đi Tokyo. "Tôi nói với đội ngũ của mình rằng: nếu được thì chuẩn bị hết mình, nếu không được thì cũng phải tập luyện để sẵn sàng cho giải tiếp theo. Tôi rất biết ơn và trân trọng cơ hội này".

Trong 49 VĐV góp mặt ở nội dung 100 m rào nữ sắp tới, đa số đến từ châu Âu và Mỹ, những nơi có nền điền kinh vượt trội. Yanni hiểu rõ thách thức nhưng không bi quan. "Tôi biết mình còn khoảng cách khá lớn với các VĐV hàng đầu thế giới", cô bày tỏ. "Nhưng điều đó không làm tôi sợ. Đáng sợ là khi biết có khoảng cách mà không tiến lên. Tôi coi đó là động lực. Nếu họ có thể đạt thành tích tốt, tôi tin mình cũng có thể".

VĐV Trung Quốc cho rằng chính tâm thế thoải mái sẽ giúp bản thân tận hưởng giải đấu, thay vì chịu sức ép nặng nề. "Đây là lần đầu tôi dự giải vô địch thế giới", cô nói. "Tôi sẽ toàn lực thi đấu, bất kể kết quả thế nào. Chỉ riêng việc được góp mặt đã là sự đột phá với tôi".

Wu Yanni tại giải Vô địch điền kinh trong nhà thế giới 2025 ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Instagram / wuyanni_jennie

Wu Yanni thống trị sân chơi quốc nội, khi sáu lần vô địch 100m rào nữ của Trung Quốc vào các năm 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 và 2025. Thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này là 12 giây 74 đạt được tại giải vô địch quốc gia ngày 30/6/2024 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của châu Á trong năm 2024.

Yanni cũng chấm dứt một thập kỷ Trung Quốc không có đại diện nào thi đấu 100m rào nữ tại giải thế giới. Ở lần gần nhất, năm 2015, Wu Shuijiao đạt thành tích 13 giây 06 ở bán kết, không vào chung kết.

Wu Yanni đứng thứ 11 trong 21 VĐV ở vòng vớt nội dung 100m rào nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Xinhua

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản. Giải có tổng cộng 49 nội dung, bao gồm chạy, nhảy, ném, bộ môn phối hợp và cả marathon cùng đi bộ đường dài. Với quy mô này, sự kiện được xem là đợt chuẩn bị quan trọng trước Thế vận hội Los Angeles 2028.

Ở nội dung 100m rào nữ, vòng loại sẽ khởi tranh ngày 14/9. Một ngày sau, các VĐV sẽ bước vào vòng bán kết, trước khi tìm ra nhà vô địch ở chung kết diễn ra tối 15/9, dự kiến lúc 22h20 giờ Tokyo. "Tôi hy vọng có thể chạy nhanh hơn 12 giây 80 mà mình từng đạt được tại Tokyo năm ngoái. Với tôi, chỉ cần vượt qua chính mình là đã thành công", Yanni nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Sina)