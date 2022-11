Mỹ, Nga, Trung đấu khẩu về Triều Tiên tại LHQ

Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an đáp trả Triều Tiên hành động khiêu khích, trong khi Moskva và Bắc Kinh nói chính Washington đang khiến bán đảo bất ổn.

"Trong một tuần rưỡi qua, Triều Tiên tăng đáng kể số vụ phóng tên lửa, vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an, gây bất ổn và đe dọa, tiếp tục leo thang căng thẳng", Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 4/11 ở New York.

Đại sứ Thomas-Greenfield cho biết Mỹ lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ những lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an đã áp với nước này.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc có động thái khiêu khích, khiến Triều Tiên đáp trả.

"Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không diễn ra tách biệt, chúng liên quan trực tiếp đến lời nói và hành động từ các bên khác", Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói. "Mỹ và Hàn Quốc, sau 5 năm gián đoạn, đã nối lại các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, với hàng trăm chiến đấu cơ tham gia".

Phái đoàn Nga cũng cáo buộc Mỹ khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

"Chúng tôi rất tiếc khi tình hình bán đảo Triều Tiên xấu đi đáng kể", phó đại sứ Nga tại LHQ Anna Evstigneeva nói. "Nguyên nhân rất rõ ràng. Đó là Washington muốn Bình Nhưỡng phi vũ trang bằng cách sử dụng lệnh trừng phạt, gây sức ép và vũ lực".

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, New York, ngày 27/10. Ảnh: Reuters.

Đây là cuộc họp thứ 9 của Hội đồng Bảo an trong năm nay về Triều Tiên. Giới ngoại giao nhận định Nga và Trung Quốc khả năng cao không đồng thuận với bất kỳ hành động nào của Hội đồng Bảo an liên quan các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trung Quốc và Nga hồi tháng 5 đã phủ quyết một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp thêm trừng phạt với Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết. Quyền này giúp họ có thể chặn một nghị quyết được thông qua, bất kể nó nhận được bao nhiêu phiếu ủng hộ tại Hội đồng.

Triều Tiên bị cấm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Cơ quan này đã áp lệnh trừng phạt để đáp trả những lần thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trước đó. Nga và Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt của LHQ nên được nới lỏng vì mục đích nhân đạo và khuyến khích Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán quốc tế, hướng đến thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phi hạt nhân hóa.

"Hội đồng Bảo an cần làm hết sức có thể để ngăn căng thẳng leo thang", Khaled Khiari, trợ lý tổng thư ký LHQ về các vấn đề chính trị, nói ngày 4/11.

Như Tâm (Theo Yonhap, Reuters)