Mỹ Linh bán tranh ủng hộ miền Trung

Mỹ Linh bán tranh "Quý cô yểu điệu" của họa sĩ Thế Hùng với giá 95 triệu đồng ủng hộ dự án Nhà chống lũ dành cho dân miền Trung.

Ca sĩ đồng hành cùng dự án Nhà chống lũ được 5 năm. Chị nói: "Dịch hồi đầu năm khiến đời sống nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn. Tôi muốn bán tranh lấy tiền ủng hộ bà con miền Trung đang khổ nạn vì thiên tai", Mỹ Linh nói. Ca sĩ sở hữu bức tranh năm 2017, khi thắng đấu giá tác phẩm với mức hơn 95 triệu đồng, ở một hoạt động thiện nguyện.

Ca sĩ Mỹ Linh bán đấu giá bức tranh sơn dầu của họa sĩ Thế Hùng có kích thước 128 cm x 194 cm: Ảnh: Mỹ Linh.

Họa sĩ Thế Hùng cho biết hoa văn về hình tượng rồng sử dụng trong bức tranh đại diện cho giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử. Anh nói: "Có những giá trị truyền thống đẹp, cũng có những thứ như gánh nặng đè chặt, níu giữ người phụ nữ. Hình ảnh quý cô trong tranh thể hiện khát vọng muốn được tự do thể hiện, phát triển".

Dự án Nhà chống lũ do Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) khởi xướng vào năm 2013, hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai và biến đổi khí hậu. Nguồn lực của dự án được huy động từ cộng đồng thông qua các hình thức ủng hộ trực tiếp, mua sản phẩm đấu giá, tổ chức các sự kiện gây quỹ...

Nhiều nghệ sĩ tiếp tục kêu gọi ủng hộ người vùng bão lũ. Chiều 28/10, Hoài Linh cho biết nhận được gần 9,5 tỷ đồng. Anh dự định sau bão số 9 sẽ lên đường ra miền Trung, cứu trợ những gia đình bị thiệt hại nặng. Nghệ sĩ cũng trích một số tiền mua đồ dùng học tập cho trẻ đến trường sau bão.

Một số nghệ sĩ hiện có mặt ở Huế, Quảng Trị thăm hỏi gia đình có người hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ như Hồng Nhung, Phương Thanh. Lê Thúy cho biết tối 29/10, cô từ Quảng Bình di chuyển ra Nam Trà My, Bắc Trà My (Quảng Nam) để cứu trợ dân gặp nạn sạt lỡ đất do Bão Molave gây ra. Còn hoa hậu H'Hen Niê có kế hoạch ra Nam Trà My (Quảng Nam) vào ngày 31/10. Trước đó, nhiều nghệ sĩ dầm mưa, lội nước cùng dân miền Trung. Ngày 27/10, Thủy Tiên và chồng - Công Vinh - về Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình... mang theo tiền mặt tiếp tục cứu trợ người vùng lũ.

Bão Molave đổ bộ vào các tỉnh miền Trung từ trưa 28/10 với sức gió mạnh nhất cấp 12 (135 km/h). Sau khoảng bảy giờ hoành hành, bão gây mưa lớn, gió giật khiến hàng loạt cây xanh đổ, hơn 56.000 ngôi nhà tốc mái...

Nghệ sĩ dầm mưa, lội nước cùng dân vùng lũ Nghệ sĩ dầm mưa, lội nước cùng dân miền Trung. Video: Nhân vật cung cấp.

Tâm Giao