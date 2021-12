Mỹ không phạt binh sĩ không kích nhầm dân thường Afghanistan

Lầu Năm Góc cho biết không kỷ luật quân nhân hay quan chức nào vì vụ UAV không kích nhầm làm 10 dân thường chết oan ở Kabul.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm qua cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhận tài liệu đánh giá vụ không kích nhầm hồi tháng 8 khiến 10 dân thường Afghanistan thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

"Ông ấy chấp nhận các đề xuất của họ. Bộ trưởng không yêu cầu giải trình bổ sung. Không trường hợp nào đủ để quy trách nhiệm cá nhân", Kirby nói.

Máy bay không người lái (UAV) Mỹ không kích nhầm dân thường Afghanistan hôm 29/8, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch di tản do Washington dẫn đầu sau khi Taliban tiếp quản quyền lực tại quốc gia Trung Á.

Giới chức Mỹ cho biết nhận được tin tình báo về một vụ tấn công cận kề của thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào hoạt động sơ tán ở sân bay Kabul. UAV Mỹ phóng tên lửa nhằm vào ôtô được cho chở đầy thuốc nổ, song chiếc xe chở một người Afghanistan làm việc cho tổ chức viện trợ của Mỹ và 7 trẻ em.

Thân nhân người thiệt mạng đứng cạnh chiếc xe bị phá hủy trong vụ không kích ở Kabul, Afghanistan, ngày 29/8. Ảnh: AFP.

Báo cáo do Tổng thanh tra Không quân Mỹ Sami Said thực hiện hồi đầu tháng 11 gọi vụ không kích nhầm là "bi kịch", song đánh giá đây là sai lầm đáng tiếc. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ Kenneth McKenzie và chỉ huy Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt Richard Clarke cũng sử dụng báo cáo của tướng Said.

Đánh giá này nêu đề xuất chi tiết về quy trình trong các cuộc không kích bằng UAV tương lai, song không yêu cầu kỷ luật quân nhân nào vì sai lầm tại Afghanistan.

"Những gì chúng tôi thấy là quy trình bị phá vỡ trong quá trình thực thi, không phải kết quả của hành vi cẩu thả, sai trái hay chỉ huy yếu kém. Nếu Bộ trưởng Austin cho rằng cần giải trình trách nhiệm, ông ấy chắc chắn sẽ ủng hộ nỗ lực như vậy", phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói thêm.

Zemari Ahmadi, nhân viên người Afghanistan của tổ chức Dinh Dưỡng và Giáo dục Quốc tế (NEI) có trụ sở tại Mỹ, cùng 9 thành viên gia đình thiệt mạng trong vụ không kích nhầm. Sáng lập viên kiêm chủ tịch NEI Steve Kwon hồi tháng 11 bày tỏ thất vọng và gọi công tác điều tra của Lầu Năm Góc là bất cập.

Lầu Năm Góc hứa sẽ trả tiền bồi thường cho gia đình Zemari Ahmadi, đồng thời cam kết đưa các nhân viên Afghanistan của NEI và gia đình họ ra nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn gặp khó khăn trong xác định ai là người đủ tiêu chuẩn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)