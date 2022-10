Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden công bố chiến lược an ninh quốc gia, chủ yếu nhắm tới Nga và Trung Quốc.

Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ dài 48 trang được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hôm 12/10, sau nhiều tháng trì hoãn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Tài liệu này không thể hiện thay đổi lớn nào trong quan điểm của Mỹ và cũng không đưa ra học thuyết mới nào cho chính sách đối ngoại của ông Biden, mà tập trung vào Nga và Trung Quốc.

Mở đầu tài liệu, chính quyền Tổng thống Biden cho rằng Mỹ đang trong thập kỷ quyết định để thúc đẩy các lợi ích quan trọng. Trong giai đoạn này, Mỹ sẽ đầu tư trong nước để củng cố kinh tế, xã hội và quốc phòng, phát triển các liên minh ngày càng lớn mạnh cũng như hiện đại hóa, củng cố quân đội.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước Hội trường Độc lập tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 1/9. Ảnh: Reuters.

Mỹ coi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh duy nhất vừa có ý định định hình lại trật tự quốc tế, vừa ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm vậy".

Để ứng phó điều này, Washington cho biết Mỹ sẽ giúp đỡ các quốc gia mà không cần "có đi có lại", duy trì hòa bình tại eo biển Đài Loan, điều chỉnh cách tiếp cận ngoại giao với Trung Quốc và làm việc với Trung Quốc trong các lĩnh vực đôi bên cùng có lợi.

Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ cũng cáo buộc Nga "đã theo đuổi chính sách đối ngoại của chủ nghĩa đế quốc với mục tiêu đảo lộn các yếu tố chính của trật tự quốc tế", thêm rằng sẽ tiếp tục trừng phạt Nga vì xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Washington vẫn khẳng định sẵn sàng làm việc với Moskva trong các lĩnh vực đôi bên cùng có lợi.

Nga và Trung Quốc chưa đưa ra bình luận.

Nội dung tài liệu phần nào tiếp nối chiến lược dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, trong đó khẳng định "cạnh tranh cường quốc đã trở lại".

Ngoài Nga và Trung Quốc, chính quyền Mỹ cũng xác định các yếu tố khác cần đương đầu trong vấn đề an ninh quốc gia như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, mất đảm bảo an ninh lương thực, khủng bố, kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chiến lược an ninh quốc gia được đưa ra lần đầu dưới thời cựu tổng thống Ronald Reagan năm 1987. Đây là tài liệu do nhánh hành pháp của chính quyền Mỹ chuẩn bị định kỳ, liệt kê các mối quan ngại về an ninh quốc gia và cách chính quyền lên kế hoạch giải quyết chúng.

Ngọc Ánh (Theo Politico/Reuters)