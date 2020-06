Mỹ có thể chào đón người Hong Kong

Mỹ đang xem xét lựa chọn tiếp nhận người dân từ Hong Kong để đáp trả việc Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh đối với thành phố.

"Chúng tôi đang xem xét", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong buổi họp báo ở thủ đô Washington hôm 1/6 khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc chào đón người dân Hong Kong tới đây giống như Anh, quốc gia tuyên bố đã chuẩn bị để cấp thị thực mở rộng và quyền công dân cho gần 3 triệu người dân Hong Kong.

"Tôi không biết chính xác nó sẽ diễn ra như thế nào. Người Anh có mối quan hệ khác. Rất nhiều người trong số này có hộ chiếu Anh. Có lịch sử lâu dài giữa Hong Kong và Anh, vấn đề này rất khác nhưng chúng tôi đang xem xét", Pompeo cho hay.

Phát biểu với Viện Doanh nghiệp Mỹ hôm 29/5, Pompeo không nêu chi tiết hạn ngạch nhập cư hay thị thực khi được hỏi về Hong Kong, chỉ nói giới chức đang xem xét vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao hôm 20/5. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hôm 1/6 nói rằng ông hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ sớm xác định các biện pháp cụ thể để "áp đặt cái giá phải trả đối với Bắc Kinh vì kìm hãm tự do ở Hong Kong". Theo McConnell, Mỹ nên làm gương cho phản ứng của các nước khác và mở cửa cho người dân từ Hong Kong.

Trump năm ngoái phê chuẩn luật quy định người dân Hong Kong từng bị bắt, giam vì động cơ chính trị hoặc các hành động của chính quyền có thể không bị từ chối thị thực Mỹ.

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, hôm 28/5 bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Giới chức nhiều nước, gồm Mỹ, bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Trump hôm 29/5 ra lệnh cho chính quyền bắt đầu quá trình loại bỏ cách đối xử đặc biệt của Mỹ với Hong Kong, nhưng đã dừng ngay các đặc quyền giúp thành phố duy trì vị thế là trung tâm tài chính toàn cầu. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố đình chỉ nhập cảnh công dân Trung Quốc được xác định là rủi ro an ninh tiềm năng, động thái có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn người.

Pompeo sau đó nói rằng hành động này sẽ chỉ áp dụng cho các sinh viên tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, đại diện cho một nhóm nhỏ những người nộp đơn xin nhập cảnh.

Huyền Lê (Theo Reuters)