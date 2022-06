Mỹ bác khả năng cắt hoàn toàn quan hệ với Nga

Đại sứ Mỹ tại Nga Sullivan bác khả năng Washington và Moskva cắt hoàn toàn quan hệ, trong bối cảnh hai bên căng thẳng vì Ukraine.

"Chúng ta không bao giờ cắt đứt quan hệ. Chúng ta không thể cắt quan hệ ngoại giao và ngừng đối thoại. Ít nhất chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York mỗi ngày. Dù thế nào đi nữa, chúng ta tốt nhất vẫn nên trao đổi tại Hội đồng Bảo an", Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan trả lời phỏng vấn của TASS hôm 6/6.

Đại sứ Sullivan khẳng định Mỹ và Nga nên duy trì các đại sứ quán tại Washington và Moskva, gọi đó là điều "tối thiểu" và "cơ bản".

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ tiến triển tới mức cắt hoàn toàn quan hệ vì đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng ta cần tiếp tục tương tác bất chấp có nhiều mâu thuẫn", Đại sứ Mỹ nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan ở Moskva hồi tháng 6/2021. Ảnh: AFP.

Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, sau này là Nga, từ năm 1933. Mối quan hệ được duy trì ngay cả trong những thời điểm căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, nhưng đang ngày càng xấu đi liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Mỹ đã dẫn dắt đồng minh áp loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và còn liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, bất chấp Moskva cảnh báo động thái này có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "tội phạm chiến tranh", khiến Moskva giận dữ cảnh báo quan hệ hai nước có thể "bên bờ vực sụp đổ". Nga tháng trước cũng tuyên bố Mỹ là một trong số các quốc gia thù địch.

Ngọc Ánh (Theo TASS)