Mỹ Anh: 'Tôi muốn chinh phục khán giả quốc tế'

Ca sĩ nói về công việc, cuộc sống, dịp phát hành single mới - Letting Go (ngày 14/2).

- Sau 5 năm vào làng nhạc, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Tôi cởi mở, tự tin, bớt dè dặt hơn trước. Hai năm nay, tôi đã chuyển khỏi nhà bố mẹ, bắt đầu sống riêng. Tôi độc lập tài chính, tự trả tiền thuê nhà, nuôi sống được bản thân và hai con mèo. Tiền làm sản phẩm, tôi tự tích lũy và vẫn gặp nhiều khó khăn. Tôi hoạt động với tư cách một nghệ sĩ indie, không ký hợp đồng với hãng đĩa nào. Êkíp chỉ có bốn người, ngoài sáng tác, phối khí, tôi còn làm nhiều việc liên quan hình ảnh, dựng phim. Đôi lúc, tôi thấy khá vất vả khi tự mày mò khối lượng lớn công việc. Bù lại, tôi được tự do lựa chọn và theo đuổi những gì mình thích.

MV "Letting Go" của Mỹ Anh. Video: Nhân vật cung cấp

Mỹ Anh hát 'Letting Go'

- Chị kỳ vọng điều gì ở sản phẩm mới?

- Letting Go là ca khúc đầu tiên trong EP tôi sắp giới thiệu. Bài hát được viết trong giai đoạn tôi mới thất tình, với thông điệp là: Chuyện gì đã qua, hãy cứ để nó trôi đi và vui sống. Lần này, tôi dùng nhiều nhạc cụ sống thay vì các âm thanh điện tử như trong sản phẩm cũ. Điều đó phần nào giúp giai điệu gần gũi, bay bổng và mộc mạc hơn.

Tôi thích hát cả tiếng Anh và tiếng Việt, nên luôn băn khoăn lựa chọn. Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định EP mới sẽ gồm các ca khúc bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ ngôn ngữ là lợi thế của mình, hy vọng âm nhạc của tôi không chỉ tiếp cận khán giả trong nước mà còn chinh phục người nghe ở nước ngoài.

- Nhạc sĩ Quốc Trung từng nói nghệ sĩ Việt chưa thể thu hút thị trường quốc tế do khoảng cách trình độ, tài năng, tính chuyên nghiệp. Chị nghĩ sao?

- Tôi tôn trọng ý kiến của người đi trước nhưng bản thân tôi nghĩ rằng: Dám làm sản phẩm đã là một bước đưa âm nhạc của mình ra thế giới rồi. Nhất là trong thời đại thế giới phẳng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tìm nghe mọi thứ. Còn thành công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như xây dựng, quảng bá hình ảnh. Tôi biết đây là chặng đường rất dài và nhiều khó khăn, chưa thể lập tức có kết quả, và tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn mỗi ngày.

Trước kia, tôi ấp ủ tham vọng này nhưng không dám nói với ai. Gần đây tôi mở lòng hơn, chia sẻ với bố mẹ và chị gái Anna, được mọi người ủng hộ. Chị Anna đang làm việc ở Mỹ, cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Khi xác định mục tiêu, tôi biết mình sẽ đối diện nhiều luồng ý kiến tích cực lẫn tiêu cực. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi có điểm tựa để dựa vào, đó là gia đình.

Tôi nghĩ ngày nay, khi hàng ngày ai cũng có thể lên mạng, chứng kiến thành công của người khác và hoài nghi về bản thân, niềm tin và sự kiên định thật sự quan trọng. Gần đây, tôi theo dõi rapper người Mỹ Doechii, có thêm động lực nhờ câu chuyện của chị ấy. Năm 2020, Doechii từng khóc vì thất nghiệp, dự định đến một loạt các studio và hỏi xem họ có vị trí thực tập nào không. Chỉ sau 5 năm, chị trở thành chủ nhân giải Grammy.

- Ở tuổi 23, chị thường lấy cảm hứng sáng tác từ đâu?

- Mỗi khi bắt đầu hay kết thúc một chuyện tình, tôi đều lấy đó làm chất liệu viết nhạc. Trong tình yêu, tôi là người cho đi rất nhiều, thường dành hết tâm trí cho nửa kia. Tôi đang cố gắng cân bằng, dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Nếu không yêu bản thân, tôi nghĩ sẽ khó để biết cách yêu người khác. Sau khi một mối tình tan vỡ, tôi mất nhiều thời gian để chữa lành.

Tôi luôn thích những người tinh tế, ý tứ, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, có chí hướng. Tôi đề cao tính cách bên trong của họ hơn là những thứ như tiền bạc hay ngoại hình. Trước đây, tôi khá thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm nhưng giờ muốn kín đáo hơn.

Mẹ không cho tôi lời khuyên nào về tình yêu và quan niệm rằng: "Mọi thứ đều phải theo quy trình. Không thể ép một đứa bé đang tập bò đứng dậy đi. Con phải tự trải qua những điều đó. Hãy tin vào kinh nghiệm của mình và tự rút ra bài học".

- Chị học được gì từ tinh thần làm nghề của mẹ?

- Khi mẹ tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhiều khán giả ngạc nhiên vì thấy một Mỹ Linh vui tính, thích thử thách, nhưng tôi đã quá quen với những điều đó. Ở nhà, mẹ hài hước, luôn làm mới bản thân. Mẹ truyền cảm hứng cho tôi về sự nỗ lực không ngừng, ham học hỏi. Mẹ ít có khoảng thời gian trống, hầu như lúc nào cũng học một ngoại ngữ hoặc chơi một nhạc cụ mới. Nhưng riêng về khoản nhảy nhót, mẹ làm tôi thực sự bất ngờ.

Mẹ cũng khá cởi mở, thích khám phá những trào lưu của giới trẻ, nhưng đôi lúc khá ngô nghê. Gần đây, mẹ hay gửi video tập nhảy cho tôi và hỏi "Được không con", tôi hướng dẫn mẹ quay lại nhiều hơn để đăng lên mạng xã hội.

Trước đây, tôi từng áp lực vì danh xưng "con gái ca sĩ Mỹ Linh" nhưng giờ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi ít gặp bố mẹ ở nhà mà hay chạm mặt khi đi diễn, đi quay, cảm giác chúng tôi là những đồng nghiệp thực sự.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, Mỹ Anh biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm 2022, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh.

Cô từng ra album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi (2016) cùng loạt đĩa đơn: Got You, Lời cảm ơn, Nhìn những mùa thu đi, Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh. Ca sĩ phát hành album đầu tay - Em - đầu năm 2024.