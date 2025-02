Rapper Doechii - từ thất nghiệp đến đoạt giải Grammy

Nghệ sĩ 27 tuổi, tên thật là Jaylah Ji'mya Hickmon, sinh ra ở Tampa (Mỹ), có cha và chú đều là rapper. Thuở nhỏ, Doechii thích viết thơ, học múa ballet, nhảy tap, diễn xuất, thể dục dụng cụ và chơi bóng đá. Cô từng có ý định trở thành ca sĩ hợp xướng chuyên nghiệp cho đến khi một người bạn khuyến khích Doechii trở thành nghệ sĩ độc lập, sản xuất và phát hành nhạc trực tuyến.

Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với bài hát Girls, đăng tải trên SoundCloud vào năm 2016. Sau khi phát hành On the Places You'll Go năm 2020, Doechii trở nên nổi tiếng trên TikTok. Ảnh: Michael Buckner