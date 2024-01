Mỹ Anh ra album đầu tay

Album "Em" gồm chín bài hát do Mỹ Anh đồng sáng tác, sẽ ra mắt dịp sinh nhật lần thứ 22 của ca sĩ, ngày 11/1.

Video giới thiệu album 'Em' - Mỹ Anh Teaser giới thiệu album "Em" của Mỹ Anh. Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ ra mắt teaser giới thiệu album, tối 1/1. Video gồm các kỷ niệm thời thơ ấu, hình ảnh Mỹ Anh mừng tiệc sinh nhật bên người thân. "Tôi muốn tri ân những khoảnh khắc lúc bé để bắt đầu chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc", cô nói.

Đồng hành ca sĩ trong quá trình sáng tác và sản xuất là nhạc sĩ Dũng Nguyễn, bố của Mỹ Anh - Anh Quân, Anna Muehlichen và Eric Derwallis. Các ca khúc mang giai điệu R&B/Soul, đa dạng về chủ đề - từ tình yêu đôi lứa, nỗi niềm trăn trở về tương lai làm nghề, đến cảm xúc bâng khuâng của một thiếu nữ.

Mỹ Anh kỳ vọng dự án thể hiện tính cách và quá trình khám phá thế giới của bản thân từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Tác phẩm còn xoay quanh việc nuôi dưỡng tâm hồn, sức sáng tạo của người nghệ sĩ. "Album giúp tôi khẳng định sự nghiêm túc trong con đường nghệ thuật", Mỹ Anh cho biết.

Tạo hình của Mỹ Anh trong video giới thiệu album "Em". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Anh, 22 tuổi, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, Mỹ Anh biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm 2022, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh.

Cô từng ra album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi (2016) cùng loạt đĩa đơn: Got You, Lời cảm ơn, Nhìn những mùa thu đi, Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh.

Phỏng vấn Mỹ Anh Mỹ Anh: "Tôi không buồn khi bị chê hát nhạc Trịnh". Video: Quế Chi - Dũng An

