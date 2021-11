Mỹ Anh hát cùng bạn trai

Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh - cùng bạn trai, rapper Wren Evans, hát bài "Một ngày mới" của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Tiết mục là màn thi đấu của Mỹ Anh trong chương trình The Heroes, phát sóng hôm 30/10, đăng tải trên Youtube sau hai ngày. Vì đang ở Mỹ chuẩn bị tham gia lễ hội âm nhạc, Mỹ Anh không thể biểu diễn trực tiếp, gửi video dự thi. Êkíp ca sĩ phối lại bài Một ngày mới theo phong cách R&B. Bạn trai Mỹ Anh - Wren Evans - rap tiếng Anh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết anh thích phần trình diễn mới mẻ, hiện đại của Mỹ Anh. Trên Youtube, tài khoản Trịnh Tuấn Hùng bình luận: "Làm lại bài hát nổi tiếng là điều vô cùng khó. Chúc mừng Mỹ Anh đã vượt qua thử thách khó khăn này". Tài khoản Khoa Bách nhận xét ca khúc sôi động, khiến người nghe hưng phấn, yêu đời.

Mỹ Anh, Wren Evans từng là bạn học chung cấp một. Năm 2018, họ tình cờ trò chuyện về âm nhạc, cùng mày mò sản xuất, yêu nhau hai năm sau đó. Wren Evans từng nói cả hai luôn sát cánh, ủng hộ nhau trong công việc.

Ca sĩ Mỹ Anh, Wren Evans. Ảnh: Facebook My Anh, Wren Evans

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập từ năm ngoái. Ở tuổi 19, ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở cuộc thi âm nhạc The Heroes. Cô sắp biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ), vào ngày 6-7/11.

Wren Evans tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001. Anh nói, viết nhạc thành thạo tiếng Anh, Pháp. Wren Evans được biết đến qua các ca khúc Thích em hơi nhiều, I just wanna know, Fashion nova...

