Mỹ Anh biểu diễn tại sự kiện chào mừng APEC

Hàn QuốcCa sĩ Mỹ Anh nói vinh dự khi là nghệ sĩ Việt duy nhất biểu diễn trong chương trình chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2025.

Trong sự kiện APEC Woman on Music 2025 diễn ra chiều 24/10, Mỹ Anh trình diễn năm ca khúc tự sáng tác gồm I Can't Help It, letting go, gentle, baby, Yên và zero hesitation. Trong phần trình diễn Yên, Mỹ Anh tương tác, hướng dẫn khán giả hát tiếng Việt.

Mỹ Anh nhận lời mời tham dự chương trình hồi tháng 8, có gần hai tháng chuẩn bị cho tiết mục. Ca sĩ nói: "Khi thấy khán giả hưởng ứng màn trình diễn, tôi cảm nhận âm nhạc đã kết nối mọi người, dù họ đến từ bất kỳ quốc gia nào. Sau sự kiện, tôi hy vọng có nhiều dịp mang nhạc Việt đến gần với bạn bè quốc tế".

APEC Woman on Music 2025 thuộc khuôn khổ APEC Music Festa 2025 - chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng Hội nghị cấp cao APEC - truyền tải thông điệp về hy vọng, sự kết nối và phát triển bền vững thông qua âm nhạc. Chương trình sẽ phát sóng trên hệ thống KBSN và KBS World đầu tháng 11, Ngoài Mỹ Anh, các nhóm nhạc, nghệ sĩ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga góp mặt như Billlie, NTC Wish, Ha Sung Woon, Youngbin, Dicey, Mesh.

Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thành lập năm 1989 tại Canberra, Australia, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời thắt chặt các mối quan hệ trong cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện năm nay diễn ra ngày 31/10-1/11 tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, tập trung vào những thách thức chung trong tương lai, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và biến động nhân khẩu học. Hàn Quốc kỳ vọng hội nghị thông qua Tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực vì tăng trưởng bền vững.

Mỹ Anh, 23 tuổi, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, Mỹ Anh biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm 2022, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh.

Cô từng ra album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi (2016) cùng loạt đĩa đơn Got You, Lời cảm ơn, Nhìn những mùa thu đi, Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh. Ca sĩ phát hành album đầu tay - Em - đầu năm 2024. Năm nay, cô biểu diễn tại nhiều sự kiện quốc tế như Vivid Sydney (Australia), Offshore Music x Sari Sari Night (Philippines), Jam Jam Asia (Đài Loan) và Expo 2025 Osaka (Nhật Bản). Hôm 11/10, Mỹ Anh cùng bố mẹ biểu diễn ở concert Mỹ Linh xin chào World Tour 2025 tại Seoul (Hàn Quốc).

