Gia đình Mỹ Linh biểu diễn ở Hàn Quốc

Nhạc sĩ Anh Quân đàn cho vợ - ca sĩ Mỹ Linh - và con gái Mỹ Anh hát trước 1.000 khán giả Việt ở Hàn Quốc.

Mỹ Linh xin chào World Tour 2025 tại Myunghwa Live Hall, Seoul, tối 11/10, đánh dấu lần đầu gia đình diva lưu diễn nước ngoài.

Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong suốt hơn hai giờ, Mỹ Linh hát gần 20 ca khúc hit như Để tình yêu hát, Hà Nội đêm trở gió, Tóc ngắn. Chị cũng song ca cùng con gái bản Hương ngọc lan, Yên. Nhiều lần ca sĩ xuống sân khấu, gợi ý mọi người hòa giọng theo giai điệu. Một số khán giả ở hàng ghế đầu đứng dậy vỗ tay, hưởng ứng đề nghị của Mỹ Linh.

Mỹ Linh hát "Hương Ngọc Lan" ở Hàn Quốc Mỹ Linh, Mỹ Anh hát "Hương ngọc lan". Video: Ban tổ chức cung cấp

Giọng ca 7x nói: "Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ hát mà đang gửi gắm một phần của quê hương qua âm nhạc".

Anh Quân đảm nhận vai trò chơi đàn cùng ban nhạc. Trong phần giao lưu, nhạc sĩ cho biết lần hiếm hoi được đứng chung sân khấu nước ngoài cùng Mỹ Linh và Mỹ Anh. Nhạc sĩ cũng là người thực hiện những bản phối cho đêm nhạc.

Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Dũng và nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny. Hoàng Dũng cùng Mỹ Linh thể hiện nhạc phẩm Người gieo mầm xanh (Hứa Kim Tuyền). Mỹ Anh và g0nny hát Gentle, Baby trong EP Phases of The Moon của cô.

Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân tương tác trên sân khấu trong tiết mục "Tóc ngắn". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Mỹ Linh nổi tiếng ở dòng nhạc nhẹ với hàng loạt ca khúc như Hương ngọc lan (Anh Quân), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương). Năm 1993, chị đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc với bài Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu). Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân, đánh dấu thay đổi phong cách âm nhạc với album Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát, Tóc ngắn Acoustic - Một ngày. Những năm gần đây, ca sĩ chủ yếu tập trung công việc giảng dạy, đào tạo. Năm 2023, Mỹ Linh được khán giả yêu thích ở Đạp gió 2023 bởi sự "lăn xả" trên sân khấu.

Mỹ Anh 23 tuổi, là con út của Mỹ Linh - Anh Quân. Cô tự sáng tác, sản xuất MV, hoạt động độc lập từ năm 2020. Cô nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh 2021. Năm ngoái, Mỹ Anh ra album đầu tay Em.

Hoàng Dung