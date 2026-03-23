Musk sẽ xây hai nhà máy chip cho robot, trung tâm dữ liệu vũ trụ

Elon Musk cho biết sẽ xây hai "Terafab" ở Texas, một cho ôtô và robot hình người, còn lại cho trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian.

"Về mặt kỹ thuật, Terafab là hai nhà máy chip, mỗi nhà máy sản xuất một thiết kế chip duy nhất", tỷ phú Mỹ viết trên X ngày 22/3. "Chúng ta cần một chip hiệu năng cao, được thiết kế cho không gian vốn có môi trường khắc nghiệt hơn, hoạt động ở nhiệt độ cao hơn".

"Terafab" được Musk nhắc đến nhiều thời gian qua. Ông hình dùng đây là khu phức hợp sản xuất các chip AI tiên tiến, mục tiêu đạt công suất điện toán một terawatt mỗi năm, gấp đôi so với mức nửa terawatt - công suất cao nhất một nhà máy ở Mỹ hiện có.

Ngày 21/3, ông cũng đề cập từ khóa này tại buổi thuyết trình ở Austin, Texas. "Chúng ta hoặc phải xây dựng Terafab, hoặc sẽ không có đủ chip", tỷ phú nhấn mạnh, thêm rằng sản lượng chip toàn cầu hiện "chỉ đáp ứng một phần nhỏ" nhu cầu tương lai cho các công ty của ông.

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tháng 5/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Musk không đưa ra mốc thời gian vận hành cụ thể của hai nhà máy mới. Ông nổi tiếng với việc công bố những dự án tham vọng, nhưng nhiều trong số đó bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Năm ngoái, ông cũng từng nói Tesla cần xây nhà máy sản xuất chip AI và khi đó cũng không đưa ra lộ trình chi tiết.

Musk hiện đặt mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Ngày 3/2, ông sáp nhập xAI vào SpaceX nhằm phục vụ tham vọng này. Theo SpaceX, dự án giúp tận dụng nguồn năng lượng Mặt Trời gần như liên tục, giảm chi phí vận hành và bảo trì so với cơ sở trên mặt đất. Công ty cũng khẳng định mô hình này có thể giảm tác động môi trường, khi không cần sử dụng nước làm mát hay tiêu thụ điện từ lưới dân sinh.

Với robot hình người, Tesla hiện phát triển mẫu Optimus, dù chưa đạt tiến bộ đáng kể. Musk từng dự đoán robot trở nên phổ biến khắp nơi, tạo ra sự bùng nổ cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời tin robot và AI là đường đến sự thịnh vượng cho thế giới.

Bảo Lâm (theo Reuters, Fortune)