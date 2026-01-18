Mùa đông không khát có cần uống nước?

Trời lạnh nên con trai 7 tuổi của tôi rất lười uống nước, như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? (Trần Nguyên Lan, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể là nước. Mùa nóng, cơ thể đổ nhiều mồ hôi để làm mát nên thường khát nước. Ngược lại, mùa đông ít tiết mồ hôi, không khí lạnh khiến nhiều người, đặc biệt trẻ em, ngại uống nước. Nghiên cứu cho thấy trong thời tiết lạnh, khi ít vận động hoặc vận động nhẹ, cảm giác khát có thể giảm tới 40%.

Tuy nhiên, mùa đông cơ thể vẫn mất nước qua tiểu tiện, hô hấp và da. Nếu không bù nước kịp thời, tình trạng thiếu nước làm chậm trao đổi chất, khiến não, tim, thận, tiêu hóa hoạt động kém. Thiếu nước nặng có thể gây tim đập nhanh, tụt huyết áp, sốc mất nước và tử vong. Niêm mạc hô hấp khô kết hợp miễn dịch suy giảm do lạnh tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập, gây bệnh như cúm, hợp bào hô hấp RSV, phế cầu, sởi, thủy đậu, não mô cầu... Các bệnh có thể gây các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm màng não, nhiễm trùng huyết.

Uống nước ấm giúp cơ thể giữ nhiệt và tránh mất nước. Trẻ em thường chưa tự giác nhận biết tình trạng sức khỏe, vì vậy phụ huynh cần nhắc trẻ uống đủ nước, có thể bổ sung sữa, súp, nước canh ấm để tăng vị giác. Đồng thời, cần duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng, tăng cường rau xanh, trái cây, giữ vệ sinh, giữ ấm và tiêm vaccine phòng bệnh.

Uống nước ấm trong mùa đông tránh cơ thể bị mất nước, vừa giúp ấm người. Ảnh: Vecteezy

Việt Nam hiện có nhiều vaccine giúp chống lại các tác nhân gây bệnh phổ biến. Như với cúm, có 4 loại vaccine dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn, giúp phòng các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Trẻ dưới 9 tuổi chưa từng chủng ngừa cần tiêm hai mũi, trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi, cần tiêm nhắc lại một mũi vaccine mỗi năm.

Đối với phế cầu, hiện có 5 loại, gồm: phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23. Lịch tiêm tùy theo độ tuổi cùng lịch sử chủng ngừa.

Với RSV, Việt Nam cũng đã có hai loại dành cho người từ 60 tuổi trở lên, gồm loại của Pfizer và loại của GSK, trong đó, vaccine của Pfizer còn dành cho nhóm quan trọng là mẹ bầu từ 24-36 tuần, giúp truyền kháng thể bảo vệ bé trong những tháng đầu đời. Kháng thể đơn dòng RSV do Sanofi đưa về Việt Nam tiêm cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 24 tháng tuổi, giúp bảo vệ ngay sau tiêm mà không cần chờ thời gian tạo kháng thể như tiêm vaccine.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên kiểm tra lịch sử chủng ngừa để tiêm kịp thời các mũi còn thiếu, bổ sung kháng thể, phòng bệnh cho trẻ.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC