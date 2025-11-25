"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - thắng giải Phim điện ảnh xuất sắc của Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Khoảnh khắc công bố "Mưa đỏ" đoạt Bông Sen Vàng 2025

Giây phút công bố trong lễ bế mạc tối 25/11, hội trường vỡ òa khi tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền được xướng tên. Phim vượt qua những đề cử như Địa đạo, Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bỏ, Thám tử Kiên, để đoạt giải cao nhất liên hoan phim.

Mưa đỏ cũng giành nhiều giải phụ như Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Phương Nam (vai tiểu đội trưởng Tạ), Âm thanh phim truyện xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận cúp Bông Sen Vàng cùng đoàn phim.

Trước thềm lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - diễn ra tối 25/11, phim được đông đảo giới chuyên môn cùng khán giả dự đoán đoạt giải Bông Sen Vàng. Trò chuyện với truyền thông sáng 25/11, đạo diễn cho rằng nếu phim đoạt giải, đó là "niềm hạnh phúc vỡ òa của êkíp". Tuy nhiên, sự đón nhận của khán giả thời gian qua mới là phần thưởng cao quý nhất. Trước đó, dự án thu hút 8,3 triệu lượt khán giả đến rạp, phục vụ công chúng ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

Trailer "Mưa đỏ".

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, có nội dung, hình ảnh chất lượng, khơi gợi cảm xúc. Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhà văn Chu Lai chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những người lính trẻ đến từ ba miền.

Nhân vật trung tâm là Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Poster phim "Mưa đỏ".

Khi công chiếu hồi tháng 9, phim trở thành hiện tượng chưa có trong làng điện ảnh. Lần đầu tiên, một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh trở thành hiện tượng. Nhiều cơ quan, trường học mua hàng nghìn vé, tặng các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.

Tác phẩm được khen nhờ bối cảnh hoành tráng, các phân cảnh xúc động lấy cảm hứng từ chuyện thật. Tuy nhiên, phim cũng nhận phản ứng vì nhiều ý kiến phản ứng liên quan cảnh chiến đấu, xây dựng nhân vật. Khi đó, Đặng Thái Huyền cho biết đọc, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến nhưng chỉ có thể chọn lọc tình tiết phù hợp.

Trích đoạn tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam) viết thư gửi vợ trong phim "Mưa đỏ".

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức trở lại ở TP HCM sau 10 năm. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - cho biết sự kiện mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh địa phương vừa được UNESCO công nhận là "thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á. Bà kỳ vọng liên hoan lan tỏa niềm tự hào và tình yêu phim ảnh đến công chúng, khẳng định vị thế của điện ảnh Việt trong khu vực. cùng thời điểm thành phố được UNESCO công nhận là "thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á.

Chương trình khai mạc tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ cùng hơn 5.000 khán giả. Suốt năm ngày diễn ra, nhiều buổi hội thảo về đề tài phát triển công nghiệp điện ảnh, ứng dụng AI vào phim, giải pháp thu hút đoàn phim quốc tế đến các địa phương. Ban tổ chức thực hiện triển lãm tôn vinh các phim Việt kinh điển ở Công viên Lam Sơn, hàng trăm sinh viên đến trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. Khán giả còn được xem nhiều tác phẩm chiếu miễn phí ở ba cụm rạp lớn, giao lưu với các đoàn phim ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

