Triển lãm chân dung kinh điển màn ảnh Việt

Tạo hình của tài tử Chánh Tín (1952-2020) với vai cán bộ tình báo Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa. Nhân vật được xây dựng từ hình tượng đại tá Phạm Ngọc Thảo - một trong những nhà tình báo bí ẩn nhất của cách mạng Việt Nam. Phim được đạo diễn Lê Hoàng Hoa chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa biển giáo rừng gươm, tái hiện cuộc chiến giữa các phe cánh chính quyền Sài Gòn thập niên 1960.



Bức ảnh được giới thiện trong triển lãm về những khoảnh khắc tiêu biểu của điện ảnh Việt - thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, khai mạc sáng 21/11 tại Công trường Lam Sơn.