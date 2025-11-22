Triển lãm chân dung kinh điển màn ảnh Việt

Tạo hình của tài tử Chánh Tín (1952-2020) với vai cán bộ tình báo Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa. Nhân vật được xây dựng từ hình tượng đại tá Phạm Ngọc Thảo - một trong những nhà tình báo bí ẩn nhất của cách mạng Việt Nam. Phim được đạo diễn Lê Hoàng Hoa chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa biển giáo rừng gươm, tái hiện cuộc chiến giữa các phe cánh chính quyền Sài Gòn thập niên 1960.
Bức ảnh được giới thiện trong triển lãm về những khoảnh khắc tiêu biểu của điện ảnh Việt - thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, khai mạc sáng 21/11 tại Công trường Lam Sơn.
Chánh Tín diễn cùng Thanh Lan trong Ván bài lật ngửa. Video: Hãng phim Giải Phóng
Biên kịch, nhà văn Trần Bạch Đằng từng nhận xét diễn xuất của Chánh Tín (phải) chân thật, tự nhiên và "có nét gì đó khác người". Với vai diễn, ông đoạt giải Nam chính tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1985. Năm 2001, diễn viên được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Nghệ sĩ Thế Anh (1938-2019) trong poster Mối tình đầu - ra mắt năm 1977, một trong những phim để đời của ông. Ông vào vai Ba Duy, gã giang hồ nghiện ngập ở Sài Gòn. Để đóng vai này, Thế Anh dành trọn một tháng lê la, tìm hiểu các con nghiện. Tài tử ép cân hàng tháng, hạn chế ăn, chủ yếu uống cà phê để có thân hình còm cõi, dáng vẻ bệ rạc.
Nghệ sĩ Thế Anh trong phim Mối tình đầu. Video: Hãng phim truyện Việt Nam.
Tội lỗi cuối cùng là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trần Phương, xoay quanh câu chuyện của Hiền "Cá Sấu" (bên phải, nghệ sĩ Phương Thanh đóng) từ một cô gái giang hồ thành người lương thiện. Thông điệp nhân văn giúp phim giành giải "Bông Sen Bạc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ năm, năm 1980. Diễn viên Phương Thanh (1956-2009) đoạt giải Bông sen vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, khi mới ở tuổi 24.
Tài tử Trần Quang (phải) trong một cảnh phim Tội lỗi cuối cùng. Ông đóng tướng cướp Lê Vân, tính cách tàn độc, sẵn sàng đoạt mạng kẻ nào cản bước. Lê Vân từng "vào sinh ra tử" với Hiền "cá sấu" nên luôn muốn kéo chị trở lại con đường cũ, dù chị khao khát làm lại cuộc đời.
Phim Câu lạc bộ không tên (đạo diễn Khắc Lợi), do Xí nghiệp Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1981, với các diễn viên Vũ Đình Thân, Phương Thanh, Bùi Cường. Tác phẩm lấy bối cảnh ở Sài Gòn, một nhóm chiến sĩ cách mạng do Hà chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà mang tên "Câu lạc bộ không tên", để giữ một chiếc valy quan trọng của địch. Trong khi đó, địch tìm cách đột nhập ngôi nhà, đoạt lại chiếc valy. Nhóm quân giải phóng chiến đấu quyết liệt, song Hà đã hy sinh.
Cảnh nổi tiếng về miền Tây sông nước trong Mùa gió chướng (năm 1978), Hồng Sến đạo diễn dựa trên truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Phim khắc họa tinh thần yêu nước của nông dân Nam bộ giữa các trận càn của địch, tiêu biểu là nhân vật du kích Bé Ba (Thúy An đóng).
Poster Cánh đồng hoang - một phim khác của đạo diễn Hồng Sến (1933-1995). Tác phẩm xoay quanh cuộc sống một đôi vợ chồng ở vùng Đồng Tháp Mười thời chiến. Họ cùng con sống trong căn chòi nhỏ giữa dòng nước.
Đôi vợ chồng được lực lượng cách mạng giao nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho bộ đội. Trong phân đoạn hai chiếc trực thăng của địch quần thảo trên đầu, bắn phá xuống cánh đồng, họ phải cho con vào bao nylon, cột miệng bao lại dìm xuống nước trốn địch.
Cảnh đứa bé rơi xuống nước trong Cánh đồng hoang. Video: Hãng phim Giải Phóng
Ngoài các phim kinh điển, nhiều tác phẩm tài liệu trong nước lẫn nước ngoài được giới thiệu ở triển lãm, như Victory Vietnam - phim do đạo diễn Bo Öhlén quay, thể hiện tình cảm và sự ủng hộ của người Thụy Điển khi Việt Nam thống nhất, lần đầu ra mắt khán giả hồi cuối tháng 4.
Khán giả Việt Nam xúc động khi lần đầu xem Victory Vietnam - phim tài liệu được Thụy Điển trao tặng cho Việt Nam, cuối tháng 4. Video: Đỗ Nam - Mai Anh
Khán giả trải nghiệm công nghệ thực tế ảo ở sự kiện. Khi đeo kính, người xem được hướng dẫn bởi "MC ảo" là một chú dế mèn. Ở mỗi bốt, những nút điện tử sẽ được hiện ra, cho phép người dùng thao tác để xem các video trailer, trích đoạn tiêu biểu của mỗi phim.
Nhóm bạn trẻ ngắm những khung hình về TP HCM qua các thước phim gần đây.
Liên hoan phim khai mạc tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Ban tổ chức tổ chức một số buổi hội thảo về đề tài phát triển công nghiệp điện ảnh, giải pháp thu hút đoàn phim đến các địa phương. Trong năm ngày diễn ra liên hoan, khán giả còn được xem nhiều tác phẩm chiếu miễn phí ở ba cụm rạp lớn, mở màn với phim Mưa đỏ. Sự kiện khép lại bằng lễ bế mạc tối 25/11 ở Nhà hát Quân Đội, TP HCM.
Mai Nhật
Ảnh: Mai Nhật, Ban tổ chức cung cấp