Nhà sản xuất phim 'Chốt đơn': Bế tắc khi dùng AI thay Thùy Tiên

Nhà sản xuất "Chốt đơn" nói bế tắc khi tìm cách dùng AI thay nhân vật của hoa hậu Thùy Tiên trong phim "Chốt đơn" khi cô vướng lao lý.

Câu chuyện về phim Chốt đơn (đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito) được nhắc đến trong hội thảo về ứng dụng công nghệ với điện ảnh, trưa 22/11 tại TP HCM. Bà Đinh Thị Thanh Hương - Chủ tịch điều hành của Galaxy Studio, đơn vị phát hành - cho biết Thùy Tiên giữ vai chính trong phim, do đó, khi cô vi phạm pháp luật, êkíp giống như "đang đi ngoài đường thì bị cây đổ vào người".

Giải pháp được đưa ra cho đoàn phim là dùng AI thay thế. "Tuy nhiên, chúng tôi gặp bế tắc vì không dễ tìm được đơn vị có công nghệ đáp ứng mong muốn", bà Hương cho biết.

Một số studio nước ngoài làm thử một video demo (bản thử) trong suốt ba tháng, nhưng nhà sản xuất chưa ưng ý. Sau đó, êkíp tìm đến Lumination - một công ty kỹ xảo AI trong nước - và quyết định hợp tác với nhóm chuyên gia này.

Đoàn phim áp dụng kỹ thuật digital human (người ảo) để tạo ra nhân vật mới, từ mặt mũi đến vóc dáng. Đơn vị cũng dùng công nghệ consistent character (nhân vật nhất quán) để giúp tạo hình luôn đồng nhất xuyên suốt bối cảnh. Một trong những thách thức lớn nhất với nhà sản xuất là tái hiện cảm xúc diễn viên theo đúng kịch bản, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến câu chuyện. Vì chi phí cho khâu hậu kỳ lớn, đơn vị làm AI quyết định hỗ trợ bằng cách góp vốn vào phim.

Tạo hình AI thay thế Thùy Tiên trong "Chốt đơn". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim Chốt đơn là dự án điện ảnh trong nước đầu tiên khai thác nghề livestream bán hàng online. Tác phẩm lấy đề tài về tình người và khoảng cách thế hệ trong xã hội, xoay quanh hai nhân vật có hoàn cảnh trái ngược. Ông An (Quyền Linh) là tài xế xe ôm công nghệ, Hoàng Linh (diễn viên AI - thay thế hoa hậu Thùy Tiên) là giám đốc trẻ một công ty chuyên kinh doanh livestream. Tác phẩm thua lỗ khi chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu, theo Box Office Vietnam. Phim vướng tranh cãi bởi diễn viên AI còn có biểu cảm thô cứng, không nhiều cảm xúc.

Theo ông Hàng Minh Lợi - sáng lập Lumination, các dự án như Chốt đơn là thách thức lẫn cơ hội với nhiều đơn vị AI trong nước. Bộ phim là một trường hợp điển hình về việc ứng dụng công nghệ làm sao cho hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả, giữa bối cảnh ngày càng nhiều công ty làm phim ứng dụng AI để nâng cao chất lượng hình ảnh.

Một trong những công nghệ được áp dụng hàng đầu là "phim trường ảo" (virtual production), giúp nhà sản xuất rút ngắn thời gian, kinh phí, nhân lực. Chẳng hạn, khi các biên kịch tư duy một cảnh có ba nhân vật cãi vã trong một căn phòng, họ có thể nhờ AI mô phỏng từ các dữ liệu có sẵn trước khi quay thực tế, giúp tiết kiệm chi phí khi ráp vào cảnh thật. Hoặc, nhờ thư viện dữ liệu, AI giả lập không gian, bối cảnh xưa để các đạo diễn mường tượng trước khi bấm máy các tác phẩm lịch sử, cổ trang.

Ngoài ra, ông Lợi cũng cho rằng AI hỗ trợ trong việc đo lường thị hiếu khán giả. Theo ông, một bộ phận lớn Gen Z (sinh năm 1997-2012) hiện thích nội dung phim mang lại cảm giác mạnh, như dòng kinh dị - hồi hộp, từ đó các đơn vị làm phim có thể lên chiến lược phát hành.

Trailer "Chốt đơn" - ra rạp ngày 8/8 Trailer "Chốt đơn" sau khi qua chỉnh sửa với AI. Video: Đoàn phim cung cấp

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, quê ở TP HCM, từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Cô đăng quang Miss Grand International vào tháng 12/2021 ở Thái Lan. Danh hiệu giúp cô đắt show quảng cáo, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, cũng như nổi bật ở làng mốt, game show truyền hình trong nước.

Hôm 19/11, cô bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Tòa xác định Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã lợi dụng là người nổi tiếng để quảng cáo sai sự thật về kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Hội thảo thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, được tổ chức tại TP HCM sau 10 năm. Lễ khai mạc diễn ra tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Trong năm ngày diễn ra liên hoan, khán giả còn được xem nhiều tác phẩm chiếu miễn phí ở ba cụm rạp lớn, mở màn với phim Mưa đỏ. Liên hoan khép lại bằng lễ bế mạc tối 25/11 ở Nhà hát Quân Đội, TP HCM.

Mai Nhật