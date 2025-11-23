Khán giả cổ vũ dàn diễn viên 'Mưa đỏ'

TP HCMĐỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn cùng êkíp phim "Mưa đỏ" xúc động khi giao lưu cùng hàng nghìn khán giả, tối 23/11.

Khán giả đến giao lưu cùng dàn diễn viên "Mưa đỏ" Khán giả gặp gỡ dàn diễn viên "Mưa đỏ", tối 23/11. Video: Mai Nhật

Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ một số êkíp phim điện ảnh ghi dấu ấn thời gian qua. 20h30, đến phần trò chuyện cùng dàn diễn viên Mưa đỏ, trời bắt đầu đổ mưa, đông đảo bạn trẻ vẫn nán lại để chào đón các nghệ sĩ. Khi MC đọc tên từng diễn viên, nhiều khán giả vỗ tay, gọi dàn sao bằng các nhân vật trong phim như chiến sĩ Cường, y tá Hồng, tiểu đội trưởng Tạ.

Khán giả ngồi chờ dưới mưa để gặp êkíp phim "Mưa đỏ". Ảnh: Mai Nhật

Dàn diễn viên cho biết tri ân tình cảm mọi người dành cho phim, dù tác phẩm đã hết công chiếu từ cuối tháng 9. Hạ Anh - vai Hồng - nói với cô, sự thay đổi lớn nhất sau khi tham gia bộ phim là nhận được sự yêu mến của khán giả từ khắp nơi, ở mọi độ tuổi.

Phương Nam - đóng vai Tạ - nói trong các chuyến cine-tour, anh cảm nhận rõ rệt sự quan tâm của công chúng với Mưa đỏ. Họ khóc, cười với các tình tiết của phim, rủ người thân, bạn bè xem lại lần hai, lần ba. "Đến nay, với tôi và cả đoàn phim, mọi thứ vẫn như một giấc mơ hạnh phúc", anh nói.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn nói về niềm tự hào khi đóng phim "Mưa đỏ" Diễn viên Hứa Vĩ Văn nói về niềm tự hào khi đóng phim "Mưa đỏ". Video: Mai Nhật

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, nhất là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng giới chuyên môn ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Suốt một tháng ra rạp, phim thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả, là tác phẩm có lượt người xem lớn nhất lịch sử phòng vé trong nước. Ở những ngày cuối cùng, phim duy trì khoảng 8-10 suất tại ở các phòng xem lớn, đều hết vé. Đến ngày 28/9, Mưa đỏ đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất. Hôm 21/11, tác phẩm vào danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Sự kiện giao lưu thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, được tổ chức tại TP HCM sau 10 năm. Lễ khai mạc diễn ra tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Trong năm ngày diễn ra liên hoan, khán giả còn được xem nhiều tác phẩm chiếu miễn phí ở ba cụm rạp lớn, mở màn với phim Mưa đỏ. Liên hoan khép lại bằng lễ bế mạc tối 25/11 ở Nhà hát Quân Đội, TP HCM.

Mai Nhật