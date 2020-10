Mua chung cư hưởng thụ, sao phải sợ 50 năm sau trắng tay?

Nhiều người e dè mua căn hộ khi thời hạn sử dụng chỉ 50 năm.

Nhiều bạn cho rằng ở chung cư thì thời hạn sử dụng không phải là vĩnh viễn, rồi nhà xuống cấp, mua nhà về chưa chắc đã có sổ đỏ thì sẽ làm sao? Những câu hỏi mà trước đây cũng làm tôi không yên tâm khi mua chung cư.

Nhưng đó là những loại hình chung cư trước đây thôi, căn hộ bây giờ hầu hết thời hạn sử dụng là lâu dài. Với lại hãy nghĩ xem, một căn nhà chúng ta tự xây thì ở được trong bao nhiêu năm, và chúng ta sống một cuộc đời được bao nhiêu năm?

Sau khi chung cư xuống cấp, nó sẽ được xây lại hoặc đền bù sang một dự án khác. Chi phí thì chúng ta sẽ bỏ một phần, nó cũng không khác gì việc 50 năm sau chúng ta phải xây mới lại căn nhà của mình, vì làm gì có căn nhà nào xây lên và ở vĩnh viễn cả đời? Nhiều khi mới ở 10-20 năm chúng ta đã phải đập bỏ, xây mới.

Cùng một vị trí, giá nhà đất phải cao gấp rưỡi - gấp đôi căn hộ, lại phải thanh toán một lần. Nên căn hộ là lựa chọn quá hợp lý cho những người trẻ như tôi, khi chỉ cần có 30% tiền là đã có nhà. Chưa kể mua xong lời thì bán, những năm gần đây căn hộ khi bàn giao nhà giá luôn tăng cao hơn lãi ngân hàng rất nhiều.

Sổ hồng là vấn đề liên quan tới uy tín của chủ đầu tư, quy định của nhà nước. Đó cũng là lý do mà các bạn khi mua nhà đừng quá chi li đắt rẻ, mà tìm một công ty môi giới có kinh nghiệm, uy tín. Một người sale giỏi có tâm, nắm rõ pháp lý.

Để đầu tư hay mua một căn hộ phù hợp với sở thích, túi tiền và sinh lời, bạn cần biết cách chọn căn, xem phong thủy, vị trí, quy hoạch tương lai, rất nhiều thứ. Đó là lý do nhiều người mua chung cư rất lời, rất hợp về làm ăn rất tốt, nhưng cũng có nhiều người thì ngược lại. Và vì ngược lại nên nhiều người lại có định kiến không nên mua chung cư. Thực ra không phải do căn hộ có vấn đề, mà do bản thân chúng ta chưa chọn đúng mà thôi.

Khi có một đứa con rồi, bạn sẽ thật lòng luôn muốn chọn chỗ ở tốt nhất cho con. Sẽ không còn mặc kệ hoặc chịu đựng những cái không thích và quyết định theo suy nghĩ của người khác nữa, nhất là những người chưa bao giờ có trải nghiệm về nó. Hãy hỏi những người đã ở một căn hộ nhiều tiện ích, họ sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất.

Châu Loan

