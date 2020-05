'Mua bảo hiểm xe máy không vì mong bồi thường'

Nhiều người nói rằng việc bảo hiểm xe máy bắt buộc là không cần thiết, nhưng có mấy ai thực sự hiểu lợi ích mà bảo hiểm mang lại.

Xung quanh câu chuyện về "Thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc", độc giả Thanhtrungluu1973 cho rằng: "Bảo hiểm này mà không bắt buộc thì sẽ không ai mua. Từ rất lâu mọi người khi mua bảo hiểm xe máy chỉ là sợ bị phạt chứ không nghĩ là sẽ được đền bù, mặc dù chi trả cho người bị nạn, và có lẽ đây là bảo hiểm lời nhất vì có đầu vô mà không có đầu ra".

Cũng nhấn mạnh sự phức tạp, rắc rối trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc, bạn đọc Ngoc Diem Nguyen chỉ rõ: "Trường hợp người gặp tai nạn nặng thì làm sao giữ được hiện trường? Lúc đó thì ưu tiên gọi cấp cứu chứ ai mà đợi gọi công an và bảo hiểm bao giờ mới tới? Rồi tai nạn bất tỉnh thì sao chứng mình được? Còn tai nạn nhẹ thì thôi khỏi gọi, đợi đòi được bảo hiểm còn tốn kém hơn nhiều. Quá nhiều bất cập nên nhiều người không tha thiết mua là đúng. Vẫn chưa hiểu lý do tại sao lại là bảo hiểm bắt buộc, nên đổi sang tự nguyện ai muốn mua thì mua".

Đồng quan điểm trên, độc giả TOny khẳng định: "Cũng như bao người khác, tôi phản đối việc bắt buộc mua bảo hiểm xe máy. Các yêu cầu về thủ tục hiện trường rất vô lý vì khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên cần làm là cứu người (nếu người gây tai nạn còn đủ khả năng). Không thể ưu tiên lo ghi nhận hiện trường được".

Tôi đòi bồi thường bảo hiểm xe máy thành công như thế nào?

Nhưng, bạn đọc Công Minh Phan lại có một cái nhìn khác về ý nghĩa của bảo hiểm xe máy bắt buộc: "Rất nhiều bình luận nói rằng bảo hiểm bắt buộc này không có lợi ích, việc mua bảo hiểm là không cần thiết. Nhưng có ai thực sự hiểu hoặc từng tìm hiểu lợi ích bảo hiểm mang lại hay chưa? Ví dụ, gây tai nạn cho một thành viên trong gia đình nghèo khó khiến họ tử vong, thì số tiền bồi thường 100 triệu đồng mà bảo hiểm đứng ra chi trả cho người bị tai nạn (từ việc bạn bỏ ra vài chục nghìn để mua bảo hiểm) có thể giúp gia đình bị nạn vượt qua được một phần khó khăn khi vừa trải qua sự mất mát lớn như vậy. Tính chất của bảo hiểm là dùng số đông bù cho số ít, giảm thiểu tổn thất cho người được quyền lợi bảo hiểm khi những rủi ro không may xảy ra với họ. Chứ chẳng ai muốn mua bảo hiểm mà được bồi thường cả".

Chia sẻ về cách được nhận bồi thường từ công ty bảo hiểm xe máy, độc giả Lê Ảnh gợi ý: "Khi xảy ra tai nạn, bạn gọi ngay cho công ty bảo hiểm (hotline luôn in trên thẻ bảo hiểm), CSGT hay công an địa phương để thông báo sự việc. Nếu công an hoặc giám định viên của bảo hiểm xuất hiện kịp lúc thì bạn làm theo hướng dẫn của họ. Thông thường, giám định viên sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý qua điện thoại trong khi chờ họ đến hiện trường. Nếu không ai đến hiện trường kịp lúc và bạn phải di dời hiện trường vì một lý do khách quan bất khả kháng nào đó, bạn hãy chụp hoặc quay phim lại hiện trường trước khi dời đi. Lưu ý, bạn nên ghi âm toàn bộ cuộc gọi và chụp màn hình để làm chứng cứ khi cần thiết. Thực hiện đúng những bước này thì công ty bảo hiểm sẽ khó có lý do để từ chối bồi thường".

Thành Lê tổng hợp