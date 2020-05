Tôi đòi bồi thường bảo hiểm xe máy thành công như thế nào?

Tôi đã có hai lần xảy ra tai nạn giao thông, đều làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm chi trả cho bên bị nạn và thành công.

Chia sẻ về lý do tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc chỉ 6%, độc giả Kouty cho rằng, nguyên nhân chính xuất phát từ việc người mua bảo hiểm không nắm rõ nội dung, quyền lợi và phương thức hoàn tất thủ tục để được nhận bồi thường:

Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm về chuyện thanh toán bảo hiểm bảo hiểm xe máy bắt buộc. Chính tôi cùng bạn mình được bảo hiểm chi trả tới hai lần. Tôi cho rằng, việc người dân không được chi trả bảo hiểm nguyên nhân chủ yếu do không được tư vấn kỹ. Chúng ta không biết mình cần làm những gì khi xảy ra tai nạn để được bảo hiểm chi trả. Điều đó khiến người dân không nhận được chút quyền lợi chính đáng nào sau khi đã mua bảo hiểm. Chứ thực chất, bảo hiểm rất có lợi.

Để được chi trả bảo hiểm xe máy, thực ra rất đơn giản. Có hai lần tôi đòi bồi thường bảo hiểm vì xảy ra tai nạn giao thông và kết quả đều được chi trả.

Lần thứ nhất, tôi bị tai nạn khá nặng, phía đối phương bị gãy chân, xương lộ cả ra ngoài. Trong trường này, bạn cứ gọi cấp cứu, để nguyên xe ở đó, sẽ có công an khu vực tới vẽ hiện trường. Sau đó, bạn lên công an khu vực xin bộ hồ sơ, nêu rõ lý do để làm bảo hiểm. Người bị thương sau khi xuất viện cũng sẽ có giấy xác nhận. Các bạn nộp bộ hồ sơ của công an cấp, cộng thêm giấy xuất viện và các giấy tờ như CMND, bảo hiểm, bằng lái... cho bên bảo hiểm. Hoàn tất thủ tục, các bạn sẽ được bảo hiểm chi trả 100% nếu số tiền khoảng vài chục triệu đồng.

Lần thứ hai, tôi bị va chạm nhẹ, nhưng phía đối phương vẫn bắt đền. Trường hợp này khá đơn giản, bạn chỉ cần gọi lên tổng đài của công ty bảo hiểm. Ngay cả khi không có ai bắt máy, các bạn vẫn phải gọi lên vài cuộc để làm bằng chứng khi bảo hiểm làm khó sau này. Sau đó, bạn chụp lại hiện trường xung quanh của vụ tai nạn, rồi nhờ người dân ở đó làm chứng. Các bạn đừng nhờ người đi đường, hãy nhờ người có nhà gần đó để dễ xác minh. Việc hoàn thiện hồ sơ còn lại cũng vẫn như trên và các bạn sẽ nhận được bồi thường.

Đó là kinh nghiệm sau hai lần được bảo hiểm chi trả khi tôi gặp tai nạn giao thông trên đường. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn đang có thắc mắc về vấn đề này.

