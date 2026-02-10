MPV cỡ nhỏ đua giảm giá hàng loạt trước Tết

Tháng 2, loạt MPV như XL7, Avanza, Veloz, Xpander, Stargazer được hãng và đại lý ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương hàng chục triệu đồng.

Trước Tết Nguyên đán, giá các dòng xe MPV giảm mạnh nhờ khuyến mãi lệ phí trước bạ. Những mẫu xe ở bảng dưới có ưu đãi lệ phí trước bạ 50-100%, áp dụng theo mức 10% và không phân biệt địa phương lăn bánh. Tùy mẫu, khách mua có thêm các phụ kiện như phiếu nhiên liệu, gói bảo hành vật chất, bảo dưỡng...

Dòng xe Khuyến mãi Giá sau khuyến mãi Suzuki XL7 70 530 Mitsubishi Xpander AT Premium 33 626 AT 60 538 Cross 35 664 Toyota Veloz Cross CVT 66 594 Veloz Cross Top 64 574 Avanza CVT 60 538 Avanza MT 56 502 Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 49 440 X 56 504 X Cao cấp 60 499 X Cao cấp (6 chỗ) 68 625

* Đơn vị: triệu đồng

Trong số các mẫu xe, Suzuki XL7 giảm giá mạnh nhất, mức 70 triệu đồng. Mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất sau khuyến mãi là Hyundai Stargazer khi bản tiêu chuẩn về mức 440 triệu đồng, ngang ngửa một số dòng hatchback cỡ A bản cao.

Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander tiếp tục tạo nên màn đua tranh về giá tại đại lý khi chênh lệch giữa hai mẫu xe này không nhiều. Riêng dòng Avanza của Toyota, giá khởi điểm về mức gần 500 triệu đồng sau khuyến mãi.

MPV cỡ nhỏ là một trong số các phân khúc được người Việt mua nhiều nhất thị trường, bên cạnh CUV cỡ B và sedan cỡ B. Năm 2025, toàn phân khúc bán ra 43.601 xe, giảm nhẹ 4% so với 2024. Xpander tiếp tục thống trị doanh số năm thứ 7 liên tiếp với lượng bán hơn 19.800 xe.

Từ trái qua phải, các dòng Xpander, XL7, Stargazer, Veloz. Ảnh: MMV, Thành Nhạn, HTC, TMV

Phạm Trung