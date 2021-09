Một triệu liều vaccine từ UAE về Việt Nam

Một triệu liều vaccine Covid-19 Hayat-Vax sản xuất tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 29/9.

Số vaccine này thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex, hiện đã được bảo quản chờ kiểm định. Đây là lô vaccine Hayat-Vax đầu tiên từ UAE về Việt Nam.

Hayat-Vax được Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp hôm 10/9. Vaccine đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa 2 liều. Mỗi liều 0,5 ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên nCoV (tế bào vero) bất hoạt, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm.

Vaccine do Công ty Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd, Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm; đóng gói và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries), UAE. Vaccine này được Bộ Y tế và phòng ngừa của UAE (MOHAP) cấp phép ngày 30/3. Các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm cho thấy vaccine hiệu quả bảo vệ khoảng 79%.

Đến nay Bộ Y tế đã cấp phép khẩn cấp 7 loại vaccine Covid-19 gồm: AstraZeneca, SputnikV, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Hayat-Vax, Abdala (của Cuba được phê duyệt ngày 17/9). Trong đó Hayat-Vax, Abdala là hai vaccine mới. Do đó, ngày 24/9 Cục Y tế Dự phòng yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng hướng dẫn tiêm chủng, lập kế hoạch tiêm trước ngày 5/10 để triển khai đến các địa phương.

Hiện Việt Nam đã tiếp nhận gần 60 triệu liều vaccine các loại. Tính đến ngày 29/9, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 41 triệu, trong đó tiêm 1 mũi là hơn 32 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 9 triệu liều.

Lê Nga