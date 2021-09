Phê duyệt vaccine Covid-19 của UAE

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine Hayat-Vax của UAE, phục vụ nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch tại Việt Nam.

Quyết định phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Hayat-Vax được Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 10/9. Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex là đơn vị đề xuất phê duyệt vaccine này.

Vaccine Hayat-Vax mỗi liều 0,5 ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên nCoV (tế bào vero) bất hoạt, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vaccine được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa 2 liều.

Vaccine do Công ty Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd, Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm; được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Hayat-Vax được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cung cấp tính đến ngày 3/9.

Việc sử dụng vaccine phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam.

Hôm 21/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế kiểm tra chất lượng, cấp phép vaccine Covid-19 Hayat-Vax cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Vaccine này được Bộ Y tế và phòng ngừa của UAE (MOHAP) cấp phép lưu hành ngày 30/3. Các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm cho thấy vaccine có hiệu quả bảo vệ 79,34%, theo hồ sơ thẩm định cấp phép.

Như vậy, Hayat-Vax là vaccine Covid-19 thứ 7 được Việt Nam cấp phép khẩn cấp. 6 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng và đang triển khai tiêm chủng tại Việt Nam gồm: AstraZeneca, SputnikV, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm.

Lê Nga