Man Utd, Man City phản đối giới hạn lương ở Ngoại hạng Anh

Man Utd, Man City cùng nhiều đội bóng lớn lo ngại kế hoạch áp trần chi tiêu mới sẽ khiến Ngoại hạng Anh đánh mất vị thế số một.

Theo Daily Mail, trong cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 21/11 tới, 20 CLB Ngoại hạng Anh sẽ bỏ phiếu về quy tắc mới mang tên "mỏ neo", hình thức giới hạn tổng chi tiêu của mỗi đội. Nếu được thông qua, quy định có thể áp dụng ngay từ mùa giải 2026-2027.

Tiền vệ Amad Diallo vô-lê trong trận Man Utd thắng Chelsea trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, tối 20/9/2025. Ảnh: Reuters

Cụ thể, tổng chi phí liên quan đến "đội hình bóng đá" gồm lương cầu thủ, HLV, phí chuyển nhượng được khấu hao và phí cho người đại diện của mỗi CLB sẽ không được vượt quá 5 lần số tiền bản quyền và tiền thưởng mà đội đứng cuối bảng nhận được. Theo số liệu mùa 2023-2024, giới hạn này tương đương khoảng 550 triệu bảng (736 triệu USD).

Những CLB chi tiêu vượt trần lần đầu sẽ bị cảnh cáo, vi phạm lần hai có thể bị trừ sáu điểm, thêm một điểm cho mỗi 8,7 triệu USD chi quá mức.

Man Utd và Man City nằm trong nhóm đội phản đối mạnh mẽ nhất. Giới lãnh đạo hai CLB này cho rằng hệ thống mỏ neo sẽ làm giảm sức cạnh tranh của các đội bóng Anh so với Real Madrid, Barca, Bayern Munich hay PSG, vì những CLB đó không bị ràng buộc bởi quy tắc tương tự.

"Tất cả điều này thật phi lý" báo Anh dẫn lời tỷ phú sở hữu 27,7% cổ phần Man Utd, Jim Ratcliffe. "Nếu các CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh không thể chi tiêu để cạnh tranh với Real hay Bayern, giải đấu này sẽ không còn hay nhất thế giới".

Một lãnh đạo giấu tên của CLB lớn cũng nhận định: "Chúng ta đang bị dẫn dắt vào thảm họa. Nếu áp dụng giới hạn này, các ngôi sao hàng đầu sẽ bỏ đi, và dòng tiền từ bản quyền truyền hình, nhà tài trợ cũng theo đó mà giảm".

Quy tắc mới có thể gây hiệu ứng dây chuyền xuống các hạng đấu thấp hơn. Nếu giải hạng nhất Anh (EFL Championship) áp dụng hệ thống này, các đội vừa xuống hạng như Leeds, Leicester hay Southampton có thể ngay lập tức vi phạm trần chi tiêu, do mức lương cầu thủ vượt xa các đội cùng giải.

Ngoài phản ứng từ các CLB, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) cho rằng vài đội bóng Ngoại hạng Anh đang không lường trước được hệ quả của đề xuất này.

Hiện Ngoại hạng Anh vẫn áp dụng Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR), cho phép các CLB thua lỗ tối đa 140 triệu USD trong ba năm. Dự thảo mới nhằm thay thế PSR bằng hai cơ chế. Đầu tiên là giới hạn chi tiêu ở mức 85% doanh thu, và hệ thống mỏ neo để giảm chênh lệch tài chính giữa 20 đội tại giải.

Nếu được hơn hai phần ba CLB, tức 14 đội bỏ phiếu ủng hộ, hệ thống mới sẽ áp dụng từ mùa giải sau. Tuy nhiên, với sự phản đối mạnh mẽ từ nhóm đầu bảng và nguy cơ kiện tụng từ PFA, dự thảo của Ngoại hạng Anh sẽ không dễ được thông qua.

Hoàng An tổng hợp