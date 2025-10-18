Mancini có thể thay thế Amorim ở Man Utd

Cựu HLV trưởng Man City và tuyển Italy, Roberto Mancini, tiết lộ với bạn bè rằng ông là ứng viên dẫn dắt Man Utd nếu Ruben Amorim bị sa thải.

Theo báo Anh The Sun, Mancini có thể được cân nhắc nếu Man Utd chia tay Amorim. HLV người Italy nói với bạn bè rằng nếu kịch bản đó xảy ra, ông tin bản thân sẽ là một trong những lựa chọn thay thế hợp lý. Mancini được cho là có mối liên hệ với Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của Man Utd. Cả hai từng cùng sống tại miền nam nước Pháp và gặp nhau trong một số sự kiện xã hội.

Mancini từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Inter, Man City, Zenit Saint Petersburg, Galatasaray và các đội tuyển Italy, Arab Saudi. Ông có bản lý lịch ấn tượng, từng giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó nổi bật là chức vô địch Euro 2020 cùng đội tuyển Italy và danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử Man City vào năm 2012. Nhưng HLV 60 tuổi không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Arab Saudi gần một năm trước.

HLV Mancini nâng cup vô địch Euro 2020, trên sân Wembley, London, Anh, hôm 11/7/2021. Ảnh: Reuters

Bên cạnh Mancini, nhiều cái tên khác cũng được đồn đoán có thể thay thế Amorim, bao gồm Oliver Glasner và Gareth Southgate. Được Sir Jim Ratchliffe đảm bảo tương lai, nhưng Amorim đang chịu áp lực lớn tại Old Trafford sau một mùa giải bết bát. Dù vừa đánh bại Sunderland, ông đã thua 3 qua 7 trận đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này, và bị đội hạng dưới Grimsby loại khỏi Cup Liên đoàn.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times tuần trước, Ratcliffe khẳng định sẽ cho Amorim ba năm ở Man Utd, tức đến hết hợp đồng vào hè 2027. "Sa thải? Điều đó sẽ không xảy ra", ông chủ Man Utd nói. "Amorim không có khởi đầu tốt nhất mùa này. Cậu ấy cần chứng minh rằng bản thân là một HLV giỏi trong vòng ba năm. Không thể điều hành một CLB như Man Utd bằng những phản ứng bốc đồng. Bạn không thể bấm một cái nút rồi mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời ngay ngày mai".

Amorim thì khẳng định ông muốn vực dậy Man Utd càng sớm càng tốt, chứ không lấy lý do cần thời gian để biện minh về kết quả. Phía trước Man Utd là chuyến làm khách khó khăn trên sân ĐKVĐ Liverpool. Đây sẽ là lần chạm trán thứ 100 giữa hai CLB giàu truyền thống nhất nước Anh. Man Utd đang đứng thứ 10 sau bảy vòng với 10 điểm, còn Liverpool xếp thứ hai với 15 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal một điểm.

Vy Anh