Một nửa thành viên Cộng hòa tin Biden thắng do 'gian lận'

Thăm dò chỉ ra khoảng một nửa đảng viên Cộng hòa cho rằng Trump "thắng chính đáng", song gian lận bầu cử khiến Biden trở thành Tổng thống đắc cử.

Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 13-17/11, việc Tổng thống Donald Trump liên tục phủ nhận chiến thắng của ứng viên Dân chủ Joe Biden ở cả phiếu bầu phổ thông và phiếu đại cử tri dường như đang ảnh hưởng tới niềm tin của người dân với nền dân chủ Mỹ, đặc biệt là các đảng viên Cộng hòa.

Nhìn chung, 73% người tham gia khảo sát đều đồng ý Biden đã thắng cử, trong khi chỉ 5% tin rằng Tổng thống Trump đã thắng. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Biden có "thắng chính đáng" hay không, rất nhiều thành viên Cộng hòa đều tỏ ra hoài nghi.

Người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tìnhtố "gian lận bầu cử" ở thủ đô Washington hôm 14/11. Ảnh: Reuters

Có tới 52% thành viên Cộng hòa tham gia khảo sát khẳng định Tổng thống Mỹ đã "thắng chính đáng", trong khi con số này dành cho ứng viên Dân chủ Biden chỉ chiếm 29%.

Khi được hỏi nguyên do, 68% đảng viên Cộng hòa cho biết họ lo ngại đã xảy ra "gian lận" bầu cử. 16% đảng viên Dân chủ và khoảng 33% đảng viên độc lập tham gia khảo sát cũng có lo ngại tương tự.

Thăm dò của Reuters/Ipsos cũng cho thấy có nhiều người Mỹ hoài nghi về cuộc bầu cử năm nay hơn so với 4 năm trước. Cụ thể, 55% người trưởng thành Mỹ cho biết họ tin cuộc bầu cử năm 2020 là "hợp pháp và chính xác", giảm 7% so với năm 2016. Trong khi đó, có tới 28% tin rằng cuộc bầu cử năm nay là "gian lận", tăng 12% so với 4 năm trước.

Kể từ khi Biden hội đủ số phiếu đại cử tri hôm 7/11 và được truyền thông xướng tên là Tổng thống đắc cử, Trump liên tiếp khẳng định không nhận thua, đồng thời thúc đẩy nỗ lực pháp lý tại các bang như Pennsylvania, Michigan và Nevada. Người ủng hộ ông cũng nhiều lần biểu tình quy mô lớn cáo buộc "gian lận bầu cử".

Việc Trump và chính quyền của ông chậm trễ chuyển giao quyền lực cho nhóm Biden đang hứng nhiều chỉ trích vì có thể cản trở tới các ưu tiên quan trọng của Mỹ hiện nay, bao gồm phản ứng với đại dịch Covid-19.

