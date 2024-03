Một ngày thưởng thức đặc sản Huế

Ăn sáng với bún bò, bánh canh, dùng bữa trưa với cơm hến, bún hến, cơm niêu và bữa xế với các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo là gợi ý cho du khách khi đến Huế.

Bên cạnh các cung điện, lăng tẩm cùng các công trình kiến trúc cổ kính, ẩm thực cũng là một trong nét hấp dẫn du khách khi đến Huế. Trong danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023) công bố trên website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas, Huế đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng. Dưới đây là một số gợi ý món ăn du khách có thể thưởng thức khi đến cố đô.

Ăn sáng dân dã như người Huế

Người Huế thường khởi đầu ngày mới với những món ăn quen thuộc, nóng hổi nghi ngút khói như bún bò, bánh canh, xôi... Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng chỉ ở cố đô mới có.

Bún bò Huế.

Món quen thuộc và là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng của người dân địa phương cũng như du khách là bún bò Huế. Một bát bún bò truyền thống có vị ngọt thanh từ xương, đậm đà của mắm ruốc và mùi hương từ các loại rau thơm, hành, sả... Một tô bún đầy đủ với, giò heo, thịt bò, huyết, chả cua, mọc... ăn kèm các loại rau sống sẽ giúp du khách có đủ năng lượng để bắt đầu một ngày khám phá cố đô.